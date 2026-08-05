Vučićeva poruka Hrvatskoj: “Oluja je bila zločin, lažete cijeli svijet”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u utorak kako je akcija “Oluja” kojom je u augustu 1995. godine oslobođen do tada okupirani dio teritorija Hrvatske bila zločin kojeg Srbi ne smiju zaboraviti, zaprijetivši kako se nešto slično više nikada neće ponoviti.

Aleksandar Vučić je bio glavnim govornikom na skupu u Mrkonjić Gradu u Bosni i Hercegovini gdje su vlasti Republike Srpske organizirale okupljanje koje su nazvali “danom sjećanja na ubijene i prognane Srbe”, a 4. augusta su proglasili i danom žalosti u tom entitetu.

Unatoč opetovanim pozivima vlasti za masovni dolazak i organiziranom prijevozu, u Mrkonjić Grad stigao je razmjerno mali broj učesnika no došli su svi najviši dužnosnici Srbije i RS.

Vjerski obred predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije, a on je u propovijedi nazvao “Oluju” “strašnim progonom bez presedana u 20. stoljeću”.

Pozvao je pravoslavne vjernike na jačanje jedinstva ali i na “mir i dobrosusjedske odnose s onima s kojima dijele isti životni prostor”.

Vučić je nakon toga održao govor u kojem je ponavljao svoje stare teze o različitim urotama protiv Srbije i Srba i nepravednim optužbama na njihov račun.

Kazao je kako su lažne priče da je pad pobunjeničke paradržave u Hrvatskoj bio dogovoren a okupljenima u Mrkonjić Gradu je ponudio ispriku “jer je Srbija 1995. bila slaba”. Tvrdio je kako na tom tragu i danas djeluju svi njegovi politički oponenti u Srbiji.

Ističući kako govori posljednji put kao predsjednik Srbije “a da ne zna hoće li to nekad ponovo biti” Vučić se potužio kako mu je Hrvatska kao predsjedniku zabranila posjet Jasenovcu iako je “potomak žrtava” a to vidi kao dio nastojanja u Hrvatskoj da se sakrije istina o Jasenovcu.

Kazao je kako Hrvatska “laže svakog dana i obmanjuje cijeli svijet” pa je tvrdio da u Jasenovcu uoće nisu stradali Hrvati “osim neki iznimki”.

“Oluje i pogroma protiv srpskog naroda više nikada neće biti ma ko bio na drugoj strani”, kazao je Vučić uz poruku kako će svi Srbi biti jedinstveni i neće dopustiti da ih se dijeli državnim granicama, a da RS nikada neće ostaviti na cjedilu.

Hvaleći se kako je najiskusniji predsjednik Srbije u njenoj historiji, Vučić je poručio kako se “nada da neće morati koristiti vojsku u obrambene svrhe” jer zna da postoje neki koji čekaju “drugo poluvrijeme”.

Čelnik SNSD-a Milorad Dodik poslao je slične poruke opisavši “Oluju” kao nastavak zločina počinjenih u razdoblju Nezavisne države Hrvatske (NDH).

Hrvatsku je optužio za “agresiju na RS”, SAD za učešće u “genocidu i etničkom čišćenju”, a “vlasti Crne Gore za izdaju Srba”.

“Sram bilo Hrvate”, kazao je Dodik uz tvrdnju kako je današnja Hrvatska imala za cilj “dovršiti posao ustaške NDH”.

Zaključio je kako je važno da Srbija bude jaka jer je to jedini način da se pobijede Hrvati i Bošnjaci te je poručio kako niko neće zaustaviti integraciju Srbije i RS.