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Sud BiH odbio žalbu HSP-a na kandidaturu Slavena Kovačevića

Sud BiH odbio žalbu HSP-a na kandidaturu Slavena Kovačevića

Slaven Kovačević

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Hrvatske stranke prava (HSP-a) na odluku Centralne izborne komisije (CIK) o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Na to su reagovali iz Demokratske fronte (DF), stranke ispred koje je Kovačević kandidat te su, između ostalog, poručili da je tom odlukom konačno stavljena tačka na izmišljenu priču o “legitimnom predstavljanju” kojom, kako dodaju, Zagreb, HDZ i HNS već godinama maltretiraju javnost i građane BiH.

Kako navode u saopćenju, u sudskoj odluci jasno stoji da princip “legitimnog predstavljanja” ne postoji u Ustavu BiH niti u Izbornom zakonu.

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“Nametanjem tog izmišljenog principa iscrpljuje se cjelokupno društvo, a fokus sa stvarnih problema građana i potreba države usmjerava se na propale političke planove koji se temelje na lažima i pravno nepostojećim normama”, ističu iz ove stranke.

Iz DF-a podsjećaju da više od decenije, često i usamljeni, dosljedno ukazuju na pogubnost takvih politika, dok u isto vrijeme brane Ustav BiH i zagovaraju demokratske i evropske standarde.

“Svako dalje operisanje sa pojmom legitimnog predstavljanja pravno je i sudski invalidno te politički besmisleno, i ne može biti nikakav argument u budućim političkim razgovorima i pregovorima”, naglašava se u saopćenju.

Na kraju, iz Demokratske fronte su uputili i poruku domaćim političkim akterima:

“Izražavamo nadu da je to sada jasno i svim ‘sarajevskim’ političkim faktorima koji su, što javno, što manje javno ili tajno, bili spremni izaći u susret zahtjevima Zagreba, HDZ-a i HNS-a.”

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Hrvatske stranke prava (HSP-a) na odluku Centralne izborne komisije (CIK) o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Na to su reagovali iz Demokratske fronte (DF), stranke ispred koje je Kovačević kandidat te su, između ostalog, poručili da je tom odlukom konačno stavljena tačka na izmišljenu priču o “legitimnom predstavljanju” kojom, kako dodaju, Zagreb, HDZ i HNS već godinama maltretiraju javnost i građane BiH.

Kako navode u saopćenju, u sudskoj odluci jasno stoji da princip “legitimnog predstavljanja” ne postoji u Ustavu BiH niti u Izbornom zakonu.

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Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
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Stanodavci u ZDK i FBiH morat će izdavati fiskalne račune za najam stanova?

“Nametanjem tog izmišljenog principa iscrpljuje se cjelokupno društvo, a fokus sa stvarnih problema građana i potreba države usmjerava se na propale političke planove koji se temelje na lažima i pravno nepostojećim normama”, ističu iz ove stranke.

Iz DF-a podsjećaju da više od decenije, često i usamljeni, dosljedno ukazuju na pogubnost takvih politika, dok u isto vrijeme brane Ustav BiH i zagovaraju demokratske i evropske standarde.

“Svako dalje operisanje sa pojmom legitimnog predstavljanja pravno je i sudski invalidno te politički besmisleno, i ne može biti nikakav argument u budućim političkim razgovorima i pregovorima”, naglašava se u saopćenju.

Na kraju, iz Demokratske fronte su uputili i poruku domaćim političkim akterima:

“Izražavamo nadu da je to sada jasno i svim ‘sarajevskim’ političkim faktorima koji su, što javno, što manje javno ili tajno, bili spremni izaći u susret zahtjevima Zagreba, HDZ-a i HNS-a.”

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IzvorN1

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