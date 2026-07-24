Od nedjelje ponovo pljuskovi, krajem mjeseca novi toplotni val

Nakon burnih vremenskih prilika prethodnih dana, pred Bosnom i Hercegovinom je nekoliko dana mirnijeg vremena, ali meteorolozi upozoravaju da će stabilizacija biti kratkog daha. Prema prognozi BH Meteo, već od nedjelje poslijepodne očekuje se novo pogoršanje vremena, dok bi kraj jula i početak augusta mogli donijeti novi toplotni val.

Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim i prijepodnevnim satima ponegdje je moguća slaba kiša, dok će u nastavku dana u većini krajeva biti suho uz promjenjivu oblačnost. U Hercegovini se očekuje više sunčanih intervala.

Petak će ujedno biti i najhladniji dan ove sedmice. Dnevne temperature kretat će se između 20 i 25 stepeni Celzijusa, a lokalno do 28 stepeni. Umjeren sjeverni vjetar i bura dodatno će pojačavati osjećaj svježine.

Subota donosi pretežno sunčano i stabilno vrijeme. Jutro će biti svježe, ponegdje i prohladno, uz temperature oko ili ispod 10 stepeni, dok će tokom dana biti toplije nego u petak. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 23 do 28, lokalno do 30 stepeni.

Već u nedjelju slijedi nova promjena vremena. Nakon stabilnog prijepodneva, od sredine dana zapuhat će jugo, koje će najaviti dolazak novih padavina. Kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom prvo se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a potom će se tokom večeri i noći na ponedjeljak proširiti na veći dio zemlje.

Najviše padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i dijelovima centralne Bosne, dok bi u Hercegovini lokalno moglo biti izraženijih grmljavinskih pljuskova. Uprkos dolasku nestabilnosti, nedjelja će biti vrlo topla, s dnevnim temperaturama između 23 i 29 stepeni, a na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 32 stepena.

Padavine će se zadržati do prijepodnevnih sati u ponedjeljak, nakon čega slijedi postepeno razvedravanje i uglavnom suho vrijeme. Zbog okretanja vjetra na sjeverni smjer očekuje se i blagi pad temperature.

Od utorka meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena uz pretežno sunčane dane. Utorak će biti nešto svježiji, dok se od srijede očekuje postepeni porast temperature. Prema trenutnim prognozama, posljednji dani jula i početak augusta mogli bi donijeti novi izraženiji toplotni val.