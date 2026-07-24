Netanyahu naredio pokretanje opsežne vojne ofanzive u palestinskim selima na okupiranoj Zapadnoj obali
Netanyahu naredio pokretanje opsežne vojne ofanzive u palestinskim selima na okupiranoj Zapadnoj obali
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da su vojsci naredili pokretanje „opsežne vojne operacije“ u palestinskim selima na okupiranoj Zapadnoj obali, prenosi Federalna.ba.
U zajedničkom saopćenju naveli su i da je vojska dobila naredbu da sruši kuću Palestinca osumnjičenog za izvođenje oružanog napada na izraelske okupatore u blizini palestinskog mjesta Tell, nedaleko od Nablusa na sjeveru okupirane Zapadne obale.
Prema izvještaju, izraelske vojne snage izvršile su upad u grad Nablus na sjeveru okupirane Zapadne obale.
Mjere su uslijedile nakon pucnjave u blizini ilegalnog naselja Havat Gilad, kod Nablusa, u kojoj je, prema navodima izraelskih medija, poginuo jedan izraelski okupator, dok su još tri osobe ranjene.
Izraelski Kanal 13 objavio je da su Palestinci oduzeli oružje pripadniku osiguranja naselja, nakon čega su otvorili vatru na izraelske doseljenike.
Palestinsko Ministarstvo zdravstva saopćilo je da su četiri Palestinca ubijena, a još četiri ranjena, među kojima troje teško, u napadu izraelskih snaga i okupatora na mjesto Tell, jugozapadno od Nablusa.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da su vojsci naredili pokretanje „opsežne vojne operacije“ u palestinskim selima na okupiranoj Zapadnoj obali, prenosi Federalna.ba.
U zajedničkom saopćenju naveli su i da je vojska dobila naredbu da sruši kuću Palestinca osumnjičenog za izvođenje oružanog napada na izraelske okupatore u blizini palestinskog mjesta Tell, nedaleko od Nablusa na sjeveru okupirane Zapadne obale.
Prema izvještaju, izraelske vojne snage izvršile su upad u grad Nablus na sjeveru okupirane Zapadne obale.
Mjere su uslijedile nakon pucnjave u blizini ilegalnog naselja Havat Gilad, kod Nablusa, u kojoj je, prema navodima izraelskih medija, poginuo jedan izraelski okupator, dok su još tri osobe ranjene.
Izraelski Kanal 13 objavio je da su Palestinci oduzeli oružje pripadniku osiguranja naselja, nakon čega su otvorili vatru na izraelske doseljenike.
Palestinsko Ministarstvo zdravstva saopćilo je da su četiri Palestinca ubijena, a još četiri ranjena, među kojima troje teško, u napadu izraelskih snaga i okupatora na mjesto Tell, jugozapadno od Nablusa.
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