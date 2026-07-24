Toplana Zenica: Isplaćene plaće za juni, naredne sedmice razgovori o budućnosti preduzeća

Radnicima Toplane Zenica danas su isplaćene plaće za juni 2026. godine, potvrđeno je iz ovog preduzeća, uz pojašnjenje da je isplata realizovana u skladu sa zaključcima sastanka održanog 22. jula između predstavnika Toplane Zenica, JP Grijanje Zenica, Nove Željezare Zenica i društva Pavgord d.o.o.

Kako navode iz Toplane, društvo Pavgord d.o.o. privremeno je povuklo mjenicu na jedan dan kako bi se omogućila nesmetana isplata plaća zaposlenicima, nakon što je JP Grijanje Zenica izmirilo svoje dospjelo dugovanje prema Toplani, koje je na naplatu dospjelo još 1. juna ove godine.

Iz Uprave ističu da je Pavgord isti potez napravio i prilikom isplate majske plaće, naglašavajući da su većinski vlasnici još jednom pokazali odgovornost i ispoštovali preuzete obaveze, vodeći računa prije svega o interesima radnika.

U saopštenju se navodi da isplata plaća predstavlja prvi značajan korak u realizaciji zaključaka postignutih na sastanku održanom 22. jula. Očekuje se da u narednom periodu budu realizovane i ostale dogovorene aktivnosti, uključujući razgovore o kupoprodaji Toplane Zenica između Grada Zenica i većinskih vlasnika, kao i rješavanje drugih otvorenih pitanja važnih za pripremu predstojeće grijne sezone.

Toplana Zenica je saopćila da je već uspostavljena komunikacija s Upravom Nove Željezare Zenica te da su većinski vlasnici potvrdili spremnost za konstruktivan dijalog. Predloženo je da se sastanak održi 28. ili 29. jula, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika JP Grijanje Zenica i Gradske uprave.

Iz ovog preduzeća pozvali su Grad Zenica i JP Grijanje Zenica da se aktivno uključe u predstojeće sastanke i skupštine društva kako bi se bez odlaganja donijele neophodne odluke i osigurale pravovremene pripreme za novu sezonu grijanja.

Također, predloženo je da se o svim budućim sastancima vode zapisnici sa jasno definisanim zaključcima, rokovima i nosiocima aktivnosti, kako bi se osigurala transparentnost procesa i praćenje realizacije dogovorenih obaveza.

Na kraju saopštenja, Uprava Toplane Zenica zahvalila je svim učesnicima sastanka koji su, kako navode, svojim angažmanom doprinijeli realizaciji postignutog dogovora.