Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru pogodio područje istočno od Sarajeva

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema informacijama EMSC-a, potres je registrovan u 2:21 sati po UTC vremenu, odnosno u 4:21 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 kilometara istočno od Sarajeva, odnosno 166 kilometara sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara.

Podrhtavanje tla osjetili su brojni građani Sarajeva i okolnih mjesta. Na stranici EMSC-a do sada su evidentirana 183 komentara korisnika, dok je više od 490 osoba prijavilo da je osjetilo zemljotres.

Među komentarima građana navodi se da se u Lukavici osjetilo “osjetno osciliranje i prisutan zvuk”, dok je jedan korisnik iz naselja Kobilja Glava napisao: “Kratko, ali jako. Centar Sarajeva.”

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.