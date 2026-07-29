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Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru pogodio područje istočno od Sarajeva

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru pogodio područje istočno od Sarajeva

Foto: EMSC

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema informacijama EMSC-a, potres je registrovan u 2:21 sati po UTC vremenu, odnosno u 4:21 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 kilometara istočno od Sarajeva, odnosno 166 kilometara sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara.

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Podrhtavanje tla osjetili su brojni građani Sarajeva i okolnih mjesta. Na stranici EMSC-a do sada su evidentirana 183 komentara korisnika, dok je više od 490 osoba prijavilo da je osjetilo zemljotres.

Među komentarima građana navodi se da se u Lukavici osjetilo “osjetno osciliranje i prisutan zvuk”, dok je jedan korisnik iz naselja Kobilja Glava napisao: “Kratko, ali jako. Centar Sarajeva.”

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema informacijama EMSC-a, potres je registrovan u 2:21 sati po UTC vremenu, odnosno u 4:21 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 kilometara istočno od Sarajeva, odnosno 166 kilometara sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara.

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Podrhtavanje tla osjetili su brojni građani Sarajeva i okolnih mjesta. Na stranici EMSC-a do sada su evidentirana 183 komentara korisnika, dok je više od 490 osoba prijavilo da je osjetilo zemljotres.

Među komentarima građana navodi se da se u Lukavici osjetilo “osjetno osciliranje i prisutan zvuk”, dok je jedan korisnik iz naselja Kobilja Glava napisao: “Kratko, ali jako. Centar Sarajeva.”

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.

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IzvorZenit.ba

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