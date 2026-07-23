U BiH početkom augusta stižu nove vrućine

Nakon kratkotrajnog osvježenja koje je stiglo u našu zemlju, meteorolozi najavljuju drastičnu promjenu vremenskih prilika. Već od samog kraja ovog mjeseca i početkom augusta u Bosnu i Hercegovinu stiže novi, izuzetno jak toplotni val.

Kako navode iz BHMeteo, trenutni pad temperatura i ugodne noći trebamo iskoristiti, jer nam se ubrzo vraćaju prave ljetne vreline.

“Osjetno je zahladnilo širom zemlje. Šta drugo reći, iskoristite ovaj period jer od samog kraja jula, više početkom augusta, vruće ljeto stiže na velika vrata uz vreline”, ističu.

Prema podacima meteoroloških službi, do kraja jula zadržat će se nešto ugodnije i promjenjivije vrijeme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove u pojedinim dijelovima zemlje.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, početak naredne sedmice donosi nam nove padavine, dok se od srijede očekuje stabilizacija vremena, razvedravanje i prestanak kiše.

Što se tiče vikenda pred nama, u petak će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove, dok se poslijepodne očekuje postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 17 stepeni, na jugu do 22, dok će najviša dnevna iznositi od 19 do 25, a na jugu zemlje do 30 stepeni.

U nedjelju nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a najviša temperatura zraka dostizat će 33 stepena.

Međutim, sudeći prema najnovijoj prognozi meteorologa, trenutno ugodnije temperature neće potrajati, pa nas uskoro ponovo očekuju prave ljetne vreline širom BiH.