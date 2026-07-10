Više od 2.000 motorista u Potočarima odalo počast žrtvama genocida

Više od dvije hiljade motorista stiglo je u Potočare kako bi odali počast svim žrtvama genocida.

Deveti put, iz Goražda je na motoru stigao Tarik Bukva.

“Prije svega, ovim želimo pokazati da nismo zaboravili ljude koji su stradali, da im odamo poštovanje i iskažemo čast. Poruka je da ljudi ovdje nisu sami, da ih se ne sjećamo samo na današnji dan, nego svih 365 dana u godini. Želimo da znaju da nisu zaboravljeni i da nikada neće biti zaboravljeni. Važno je da se kultura sjećanja prenosi na mlađe generacije. Generacija treba učiti od generacije, jer ako zaboravimo, postoji opasnost da se takvi zločini ponove”, rekao je Bukva.

Osman Velić iz Velike Kladuše kaže da dolazi šestu godinu zaredom: “Želim poručiti svima koji do sada nisu bili na Maršu mira da se priključe, dođu i svojim očima vide šta ovaj događaj predstavlja. Važno je da učestvuju, osjete atmosferu i odaju počast žrtvama. Pozivam sve koji ne znaju dovoljno o ovome da dođu, vide i budu dio kulture sjećanja”, kazao je Velić.

Preživjela žrtva genocida Enida Mehanović ove godine prvi put je učestovala u motomaratonu i kaže da je veoma važno da se sačuva istina o genocidu.

“Emocije su jake i teško je pronaći riječi. Teško je gledati mjesta stradanja Bošnjaka i prisjećati se svega što se ovdje dogodilo”, kazala je Mehanović.