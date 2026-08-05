Više od 5.000 vozača u BiH ostalo bez dozvole zbog saobraćajnih prekršaja

U BiH je zbog sticanja četiri kaznena boda poništeno više od 5 hiljada 300 vozačkih dozvola, podaci su Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH. Kazneni bodovi uvedeni su kako bi iz saobraćaja uklonili vozače koji učestalo krše propise.

Kazneni bodovi izriču se za teže saobraćajne prekršaje, poput prolaska kroz crveno svjetlo ili nepropisnog preticanja. Prema podacima IDDEEA-e, zbog dostizanja zakonskog broja kaznenih bodova do danas je poništeno ukupno 5.375 vozačkih dozvola.

Dok jedni smatraju da su kazneni bodovi efikasna mjera za suzbijanje saobraćajnih prekršaja, drugi nisu uvjereni da same kazne mogu promijeniti navike nesavjesnih vozača.

Kazneni bodovi zamišljeni su kao upozorenje prije nego što neodgovorno ponašanje dovede do težih posljedica. Hoće li oni dugoročno doprinijeti sigurnijim cestama zavisiće, prije svega, od toga hoće li vozači poštovati propise, ali i od dosljedne primjene zakona.