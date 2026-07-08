Doktori uputili javni izazov federalnom ministru: “Ponudite jednake koeficijente i povući ćemo spor”

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine javno je pozvao federalnog ministra zdravstva Nediljka Rimca da ponudi novi kolektivni ugovor na nivou Federacije BiH kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore u svih deset kantona.

Reakcija Sindikata uslijedila je nakon ministrovog gostovanja na BHT1 7. jula, u kojem je izjavio da je moguće ujednačiti koeficijente u Federaciji BiH, dok je, prema njegovim riječima, sporna satnica.

Iz Saveza poručuju da su spremni napraviti značajan ustupak kako bi se postigao dogovor.

– Spremni smo odustati od toga da u Kolektivnom ugovoru bude propisana najmanja satnica, odnosno da ona ne bude ujednačena, ukoliko se osiguraju jednaki koeficijenti za doktore u svih deset kantona – navodi se u saopćenju.

Sindikat se osvrnuo i na sudski postupak koji se vodi u vezi s ovim pitanjem, ističući da presuda koju su izgubili još nije pravosnažna.

Kako navode, žalba je već podnesena Kantonalnom sudu, ali su spremni odustati od daljeg sudskog procesa ukoliko ministar ispuni ono za šta, kako tvrde, i sam kaže da nije problem – uvođenje jednakih koeficijenata za doktore u cijeloj Federaciji BiH.

U saopćenju se spominje i aktuelna situacija u Livnu, za koju Sindikat navodi da je ministar povezao s predizbornom kampanjom.

“Predizborna kampanja se ne vodi prepucavanjem preko leđa onih koji ovise o Vama, nego je Vaš mandat tu da date najviše što možete onima koji Vas trebaju”, poručili su iz Saveza.

Na kraju su još jednom uputili javni poziv ministru da ponudi, kako navode, “samo ono za što kaže da nije problem dati”, uz tvrdnju da bi se time otvorio put ka rješavanju dugogodišnjih problema u zdravstvenom sistemu Federacije BiH.