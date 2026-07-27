BH Telecom tvrdi da je iza njih rekordno polugodište: Imali prihod od 275 miliona KM

Iz BH Telecoma su saopćili da su u prvoj polovini 2026. godine ostvarili najbolje polugodišnje poslovne rezultate u posljednjih 12 godina. Tvrde da su rasli svi ključni poslovni pokazatelji – prihodi, dobit, profitabilnost, produktivnost i broj korisnika.

Smatraju da su u prvih šest mjeseci ove godine pokazalo da se ulaganja u modernizaciju mreže, digitalnu transformaciju i unapređenje korisničkog iskustva pretvaraju u konkretne poslovne rezultate.

“BH Telecom je ostvario prihod od 275,2 miliona KM, što je najveći prihod ostvaren u prvom polugodištu u posljednjih dvanaest godina. Istovremeno, bruto dobit povećana je za 12 posto i iznosi 42,7 miliona KM, što predstavlja najbolji polugodišnji rezultat u posljednjih 11 godina”, ukazali su.

Rast prihoda pratio je, kako su dodali, i rast profitabilnosti.

“Zarada iz osnovnog poslovanja (EBITDA) povećana je na 88,3 miliona KM, odnosno za pet posto, dok su ukupni rashodi smanjeni za 2,4 miliona KM. Rast bruto i EBITDA marže potvrđuju da kompanija danas posluje efikasnije i ostvaruje veću vrijednost iz raspoloživih resursa”, ocijenili su.

Kao jedan od najvažnijih pokazatelja promjene u poslovanju istakli su produktivnost.

“BH Telecom je ostvario najviši nivo produktivnosti u historiji kompanije. Operativni prihod po zaposlenom povećan je za dva posto u odnosu na isti period prošle godine, uz istovremeno smanjenje broja zaposlenih za 46”, naglasili su.

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević osvrnuo se na navedene poslovne rezultate

“Rekordno polugodište u više od 10 godina rezultat je ozbiljnog rada, jasne strategije i odgovornih odluka koje smo donosili. Ulagali smo u mrežu, tehnologiju i digitalne servise, ali istovremeno radili na većoj efikasnosti poslovanja. Danas imamo finansijski snažniji i operativno efikasniji BH Telecom, spreman za narednu fazu razvoja”, izjavio je Kovačević.

Finansijska snaga kompanije dodatno je, kako su konstatirali, potvrđena rastom novčanih sredstava koja su premašila 413 miliona KM. Napomenuli su da im ova stabilnost omogućava nastavak snažnog investicijskog ciklusa u razvoj telekomunikacijske infrastrukture, nove tehnologije i digitalne usluge.

Kako su naveli, rast poslovnih rezultata prati i rast povjerenja korisnika.

“Broj postpaid mobilnih korisnika povećan je za više od 43.600, odnosno 11 posto, dok su prihodi od postpaid usluga porasli za šest posto. Broj korisnika fiksnog interneta povećan je za sedam posto, a prihodi osam posto”, istakli su.

Uvjeravaju da su ulagali i u razvoj i modernizaciju mreže.

“Tokom prve polovine godine u rad su puštene 54 nove bazne stanice, prošireni LTE kapaciteti (nadograđena 4G mreža), nastavljen razvoj optičke mreže i uspješno završena testiranja 5G tehnologije. Unaprijeđeni su i međunarodni internet kapaciteti, čime su korisnicima osigurani brži, stabilniji i pouzdaniji digitalni servisi”, naveli su.

Smatraju da je napredak ostvaren i po pitanju digitalnih servisa.

“Korisnicima je omogućena online kupovina i zamjena eSIM kartica bez dolaska u poslovnicu, unaprijeđena je aplikacija Moj BH Telecom, dodatno digitalizirani prodajni procesi i unaprijeđena korisnička podrška”, saopćili su.

Prema riječima Kovačevića, korisnici već vide rezultate ulaganja kroz kvalitetniju mrežu, brži internet i nove digitalne usluge. No, u telekom industriji, kako je podsjetio, nema mjesta čekanju, tehnologije se brzo mijenjaju i kompanije moraju stalno ulagati da bi ostale konkurentne.

Zato, kako je najavio, nastavljaju modernizirati mrežu, razvijati optičku infrastrukturu, pripremati se za 5G i uvoditi nove digitalne servise. Kao cilj BH Telecoma istakao je da ostanu prvi izbor građana i privrede Bosne i Hercegovine.

Kako su saopćili, s rekordnim polugodišnjim rezultatima, snažnom finansijskom pozicijom i jasnim razvojnim planom, BH Telecom u nastavak 2026. godine ulazi kao kompanija spremna za novu fazu razvoja.

Fokus kompanije ostaje na, kako su naglasili, nastavku modernizacije mreže, razvoju digitalnih usluga, povećanju operativne efikasnosti i stvaranju dugoročne vrijednosti za korisnike, dioničare i društvo u cjelini.