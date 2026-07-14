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Iznajmljuje se renoviran poslovni prostor u centru Zenice

Iznajmljuje se renoviran poslovni prostor u centru Zenice

U samom centru Zenice, Stara čaršija – Zanatski centar, iznajmljuje se renoviran poslovni prostor površine 15 kvadratnih metara, pogodan za različite poslovne djelatnosti.

Prostor je u potpunosti renoviran i opremljen potrebnom infrastrukturom, što budućem zakupcu omogućava brzo useljenje i početak rada bez dodatnih ulaganja.

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Zahvaljujući lokaciji u užem gradskom jezgru, prostor predstavlja odličan izbor za kancelariju, frizerski salon, kozmetički studio, kao i druge uslužne ili administrativne djelatnosti.

Vlasnik nudi povoljnu zakupninu, a prostor je dostupan odmah uz mogućnost dugoročnog zakupa.

Svi zainteresovani dodatne informacije ili termin za obilazak mogu dobiti pozivom na broj telefona 061885778 ili 064/4542370.

U samom centru Zenice, Stara čaršija – Zanatski centar, iznajmljuje se renoviran poslovni prostor površine 15 kvadratnih metara, pogodan za različite poslovne djelatnosti.

Prostor je u potpunosti renoviran i opremljen potrebnom infrastrukturom, što budućem zakupcu omogućava brzo useljenje i početak rada bez dodatnih ulaganja.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 14.07.2026
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Zenica 13.07.2026
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Zenica 13.07.2026
Dva mjeseca prije početka sajma ZEPS popunjeno više od 80 posto izlagačkog prostora

Zahvaljujući lokaciji u užem gradskom jezgru, prostor predstavlja odličan izbor za kancelariju, frizerski salon, kozmetički studio, kao i druge uslužne ili administrativne djelatnosti.

Vlasnik nudi povoljnu zakupninu, a prostor je dostupan odmah uz mogućnost dugoročnog zakupa.

Svi zainteresovani dodatne informacije ili termin za obilazak mogu dobiti pozivom na broj telefona 061885778 ili 064/4542370.

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IzvorZenit.ba

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