Iznajmljuje se renoviran poslovni prostor u centru Zenice

U samom centru Zenice, Stara čaršija – Zanatski centar, iznajmljuje se renoviran poslovni prostor površine 15 kvadratnih metara, pogodan za različite poslovne djelatnosti.

Prostor je u potpunosti renoviran i opremljen potrebnom infrastrukturom, što budućem zakupcu omogućava brzo useljenje i početak rada bez dodatnih ulaganja.

Zahvaljujući lokaciji u užem gradskom jezgru, prostor predstavlja odličan izbor za kancelariju, frizerski salon, kozmetički studio, kao i druge uslužne ili administrativne djelatnosti.

Vlasnik nudi povoljnu zakupninu, a prostor je dostupan odmah uz mogućnost dugoročnog zakupa.

Svi zainteresovani dodatne informacije ili termin za obilazak mogu dobiti pozivom na broj telefona 061885778 ili 064/4542370.