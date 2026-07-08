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U četvrtak potpuna obustava saobraćaja na putu Zenica – Vitez preko Vjetrenica

U četvrtak potpuna obustava saobraćaja na putu Zenica – Vitez preko Vjetrenica

Izvođač radova P.D.”Komgrad-Ze” obavještava javnost i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na sanaciji kolovozne konstrukcije sa izradom asfaltne presvlake regionalnog puta R-441 Vitez-Vjetrenice, kod pješačke staze od st. Km 1+200 do st. 1+550 u dužini od L= 350 m(LOT 1.) prema ugovoru broj 01-23-165/26-1 od 20.05.2026. godine i na osnovu rješenja broj UP1-05-23-7163/26 izdatog od strane Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona, doći do doći do izmjene režima saobraćaja odnosno:

  • Potpuna obustava saobraćaja 09.07.2026. godine (četvrtak), u vremenskom intervalu od 07:00 do 16:00 h.

Za vrijeme potpune obustave saobraćaja, saobraćaj se može odvijati preko alternativnog putnog pravca, tj. Vitez-Lašvanska petlja-Zenica.

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Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Mole se mještani za razumijevanje i apelujemo na učesnike u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju.

Izvođač radova P.D.”Komgrad-Ze” obavještava javnost i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na sanaciji kolovozne konstrukcije sa izradom asfaltne presvlake regionalnog puta R-441 Vitez-Vjetrenice, kod pješačke staze od st. Km 1+200 do st. 1+550 u dužini od L= 350 m(LOT 1.) prema ugovoru broj 01-23-165/26-1 od 20.05.2026. godine i na osnovu rješenja broj UP1-05-23-7163/26 izdatog od strane Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona, doći do doći do izmjene režima saobraćaja odnosno:

  • Potpuna obustava saobraćaja 09.07.2026. godine (četvrtak), u vremenskom intervalu od 07:00 do 16:00 h.

Za vrijeme potpune obustave saobraćaja, saobraćaj se može odvijati preko alternativnog putnog pravca, tj. Vitez-Lašvanska petlja-Zenica.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 07.07.2026
BH Telecom Zenica: Obavještenje o planiranim radovima
Zenica 03.07.2026
Zbog biciklijade u nedjelju privremena obustava saobraćaja u Zenici
Zenica 02.07.2026
Novi radovi na GGM-u: U nedjelju cjelodnevna obustava saobraćaja na dionici Zenica – Lašva

Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Mole se mještani za razumijevanje i apelujemo na učesnike u saobraćaju da maksimalno poštuju privremenu gradilišnu signalizaciju.

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IzvorZenit.ba

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