Trump napao Španiju: Prekidamo trgovinu, nema posjeta, ne želim imati ništa sa njima

Američki predsjednik Donald Trump ponovo je izazvao buru među saveznicima, ovoga puta usmjerivši dosad najoštrije kritike prema Španiji. Na samitu NATO-a u Ankari nazvao je Madrid “užasnim partnerom”, optužio ga da ne izdvaja dovoljno za odbranu te zaprijetio potpunim prekidom trgovinskih odnosa sa ovom evropskom državom.

Na prvi pogled, razlog izgleda jasan – Španija odbija prihvatiti cilj da članice NATO-a do 2035. godine izdvajaju pet posto BDP-a za odbranu. Međutim, iza Trumpovih izjava krije se mnogo dublji politički sukob koji traje mjesecima.

Madrid je među rijetkim evropskim prijestolnicama koje su otvoreno odbile podržati američko-izraelsku vojnu kampanju protiv Irana. Španska vlada nije dozvolila korištenje zajedničkih američkih baza u Roti i Morónu za napade na Iran, insistirajući da se one mogu koristiti isključivo u skladu s postojećim međunarodnim sporazumima i Poveljom Ujedinjenih nacija. Taj potez izazvao je veliko nezadovoljstvo u Washingtonu i dodatno pogoršao odnose dvije zemlje.

Upravo zato Trumpove poruke iz Ankare teško je posmatrati isključivo kroz prizmu NATO-a. Iako je pitanje izdvajanja za odbranu formalni povod, američki predsjednik posljednjih mjeseci sve otvorenije povezuje vojnu saradnju unutar Saveza s podrškom američkoj vanjskoj politici, posebno na Bliskom istoku.

Španija se, s druge strane, profilirala kao jedna od evropskih država koje najglasnije zagovaraju deeskalaciju sukoba, kritikuju jednostrane vojne intervencije i pozivaju na diplomatsko rješenje. Takva politika dovela ju je u direktan sukob s administracijom Donalda Trumpa, koja od saveznika očekuje znatno čvršću podršku američkim potezima.

Zbog toga ni najnovije Trumpove prijetnje trgovinskim sankcijama ne predstavljaju iznenađenje. One su nastavak pritiska na zemlju koja se posljednjih mjeseci izdvojila kao jedan od najtvrdokornijih evropskih protivnika američke strategije prema Iranu.