Bez trenera na Svjetskom prvenstvu: Emotivna poruka Atletskog kluba Zenica o Hamzi Aliću

Dok se zenički atletičari Mejrema Baručija i Enhar Mahmić takmiče na Svjetskom prvenstvu, njihovi nastupi imaju i posebnu emotivnu dimenziju.

Atletski klub Zenica objavio je poruku posvećenu njihovom treneru Hamzi Aliću, naglašavajući koliko njegova uloga nadilazi rezultate, treninge i takmičenja.

– Hamza Alić – trener. Mentor. Oslonac. Čovjek koji je s njima prolazio kroz svaku kap znoja, svaki rani jutarnji i popodnevni trening svakog dana iz Zenice prati nastup svojih dvoje atletičara na Svjetskom prvenstvu – naveli su iz kluba.

Ističu da je odlazak Mejreme Baručije i Enhara Mahmića na najveću svjetsku atletsku smotru bez prisustva njihovog trenera “surova lekcija sportskog života”, ali istovremeno i potvrda da talenat, predan rad i upornost mogu dovesti do samog vrha.

U objavi podsjećaju da trener nije samo osoba koja mjeri vrijeme ili ispravlja tehniku, već neko ko gradi samopouzdanje sportiste i pruža podršku u najtežim trenucima.

– U sportu, trener nije samo osoba koja mjeri vrijeme ili ispravlja tehniku, to je arhitekta vašeg samopouzdanja, glas koji čujete i koji vam govori da ne odustajete – poručili su iz Atletskog kluba Zenica.

Na kraju su iz Zenice uputili najveću podršku svojim atletičarima, ističući da će svaki sportski radnik i takmičar koji je ikada ostavio srce na terenu razumjeti šta predstavljaju fotografije koje prate ovu objavu.