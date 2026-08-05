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Ministar Lakić: Vlasnik je odbio rješenja Vlade, ali radnici Željezare Zenica nisu ostavljeni

Ministar Lakić: Vlasnik je odbio rješenja Vlade, ali radnici Željezare Zenica nisu ostavljeni

Većinski vlasnik Nove Željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici.

Na današnjem sastanku Vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja Željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom.

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Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpunu pravnu, finansijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja.

– Vlada je došla sa dva jasna i provediva rješenja, ali većinski vlasnik nije pokazao spremnost da ih prihvati. Razočaravajuće je da nije bilo više razumijevanja za radnike i značaj Željezare za Zenicu. Radnicima poručujem da nisu ostavljeni. Pravnu borbu nastavljamo revizijom pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, a razmotrit ćemo i sve druge zakonite mogućnosti za očuvanje proizvodnje – poručio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Prvi model predviđao je da Federacija BiH otkupi udio većinskog vlasnika po cijeni utvrđenoj nezavisnom procjenom stvarno plaćene kupoprodajne cijene i dokumentiranih ulaganja.

Prema drugom modelu, Nova Željezara Zenica zadržala bi pravni status, imovinu, radnike, dozvole i ugovore, dok bi subjekt kojeg odredi Vlada najmanje tri godine finansirao, organizirao i vodio integralnu proizvodnju.

Federacija BiH ima manje od osam posto vlasničkog udjela i nema upravljačku kontrolu nad kompanijom.

Uprkos tome, Vlada je pripremila i osigurala usvajanje Zakona o vanrednoj upravi, koristila raspoložive pravne lijekove i većinskom vlasniku ponudila konkretne modele za očuvanje Željezare.

Odbijanjem ponuđenih rješenja većinski vlasnik nije preuzeo odgovornost koju zahtijeva ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze radnici, kompanija i cijeli industrijski lanac vezan za Željezaru.

– Nećemo prihvatiti da radnici snose posljedice odluka na koje nisu mogli utjecati. Vlada se neće povući niti će zatvoriti oči pred problemom. Nastavit ćemo koristiti svaki zakonit i realan put da zaštitimo radna mjesta i sačuvamo ono što se u Zenici gradilo generacijama – zaključio je ministar Lakić.

Većinski vlasnik Nove Željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici.

Na današnjem sastanku Vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja Željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom.

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Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpunu pravnu, finansijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja.

– Vlada je došla sa dva jasna i provediva rješenja, ali većinski vlasnik nije pokazao spremnost da ih prihvati. Razočaravajuće je da nije bilo više razumijevanja za radnike i značaj Željezare za Zenicu. Radnicima poručujem da nisu ostavljeni. Pravnu borbu nastavljamo revizijom pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, a razmotrit ćemo i sve druge zakonite mogućnosti za očuvanje proizvodnje – poručio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Prvi model predviđao je da Federacija BiH otkupi udio većinskog vlasnika po cijeni utvrđenoj nezavisnom procjenom stvarno plaćene kupoprodajne cijene i dokumentiranih ulaganja.

Prema drugom modelu, Nova Željezara Zenica zadržala bi pravni status, imovinu, radnike, dozvole i ugovore, dok bi subjekt kojeg odredi Vlada najmanje tri godine finansirao, organizirao i vodio integralnu proizvodnju.

Federacija BiH ima manje od osam posto vlasničkog udjela i nema upravljačku kontrolu nad kompanijom.

Uprkos tome, Vlada je pripremila i osigurala usvajanje Zakona o vanrednoj upravi, koristila raspoložive pravne lijekove i većinskom vlasniku ponudila konkretne modele za očuvanje Željezare.

Odbijanjem ponuđenih rješenja većinski vlasnik nije preuzeo odgovornost koju zahtijeva ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze radnici, kompanija i cijeli industrijski lanac vezan za Željezaru.

– Nećemo prihvatiti da radnici snose posljedice odluka na koje nisu mogli utjecati. Vlada se neće povući niti će zatvoriti oči pred problemom. Nastavit ćemo koristiti svaki zakonit i realan put da zaštitimo radna mjesta i sačuvamo ono što se u Zenici gradilo generacijama – zaključio je ministar Lakić.

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IzvorZenit.ba

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