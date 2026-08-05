Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Zenica

Narandžasto upozorenje za cijelu BiH: Temperature do 40 stepeni, građanima upućen apel na oprez

Narandžasto upozorenje za cijelu BiH: Temperature do 40 stepeni, građanima upućen apel na oprez

Sunce Vrucina Toplotni Udar

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će danas i sutra zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Upozorenje je na snazi 5. i 6. augusta u periodu od 12 do 17 sati, kada se očekuju najviše dnevne temperature uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
Lidl kreće u veliko zapošljavanje u BiH: Traži više od 1.000 radnika, objavljen spisak gradova
Zenica 28.07.2026
Ulazimo u najtopliji period ljeta: Temperature do 40 stepeni

Iz FHMZ-a upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, malu djecu i hronične bolesnike.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti te prate preporuke nadležnih zdravstvenih i drugih institucija.

Podsjećamo, Meteoalarm je ranije danas izdao i crveno upozorenje za područja Mostara, Banje Luke, Prijedora i Višegrada, gdje se očekuju najekstremnije temperature i najveći rizik od posljedica toplotnog vala.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije (WMO), potrebno je biti spreman na negativne posljedice visokih temperatura te postupati u skladu sa uputama nadležnih službi.

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će danas i sutra zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Upozorenje je na snazi 5. i 6. augusta u periodu od 12 do 17 sati, kada se očekuju najviše dnevne temperature uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
Lidl kreće u veliko zapošljavanje u BiH: Traži više od 1.000 radnika, objavljen spisak gradova
Zenica 28.07.2026
Ulazimo u najtopliji period ljeta: Temperature do 40 stepeni

Iz FHMZ-a upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, malu djecu i hronične bolesnike.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti te prate preporuke nadležnih zdravstvenih i drugih institucija.

Podsjećamo, Meteoalarm je ranije danas izdao i crveno upozorenje za područja Mostara, Banje Luke, Prijedora i Višegrada, gdje se očekuju najekstremnije temperature i najveći rizik od posljedica toplotnog vala.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije (WMO), potrebno je biti spreman na negativne posljedice visokih temperatura te postupati u skladu sa uputama nadležnih službi.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
34.2 ° C
34.2 °
34.2 °
21%
1.2m/s
0%
sri
36 °
čet
37 °
pet
33 °
sub
33 °
ned
35 °