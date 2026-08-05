Narandžasto upozorenje za cijelu BiH: Temperature do 40 stepeni, građanima upućen apel na oprez

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će danas i sutra zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Upozorenje je na snazi 5. i 6. augusta u periodu od 12 do 17 sati, kada se očekuju najviše dnevne temperature uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Iz FHMZ-a upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, malu djecu i hronične bolesnike.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti te prate preporuke nadležnih zdravstvenih i drugih institucija.

Podsjećamo, Meteoalarm je ranije danas izdao i crveno upozorenje za područja Mostara, Banje Luke, Prijedora i Višegrada, gdje se očekuju najekstremnije temperature i najveći rizik od posljedica toplotnog vala.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije (WMO), potrebno je biti spreman na negativne posljedice visokih temperatura te postupati u skladu sa uputama nadležnih službi.