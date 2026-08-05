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EURO-MONT d.o.o. Zenica zapošljava glavnog inženjera gradilišta

EURO-MONT d.o.o. Zenica zapošljava glavnog inženjera gradilišta

Kompanija EURO-MONT d.o.o. Zenica raspisala je konkurs za prijem u radni odnos za potrebe realizacije projekta TRG RUDARA GALERIA.

Otvorena je pozicija:

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Glavni inženjer gradilišta (1 izvršilac)

Uslovi:

  • VSS – diplomirani inženjer građevinarstva,
  • najmanje pet godina iskustva na poslovima vođenja gradilišta,
  • poznavanje rada u AutoCAD-u i MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije,
  • odgovornost, samostalnost i izražene organizacijske sposobnosti.

Zainteresovani kandidati prijavu i biografiju (CV) mogu poslati na e-mail adresu [email protected].

Dodatne informacije dostupne su putem brojeva telefona: 063 772 442 i 032 832 926.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Pridružite se timu koji učestvuje u izgradnji jednog od najvećih stambeno-poslovnih projekata u Bosni i Hercegovini.

Kompanija EURO-MONT d.o.o. Zenica raspisala je konkurs za prijem u radni odnos za potrebe realizacije projekta TRG RUDARA GALERIA.

Otvorena je pozicija:

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Na ZEPS 2026 stiže najmanje 15 kompanija iz Austrije zahvaljujući partnerstvu s ViennaLinkom
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH
Zeničko-dobojski kanton 04.08.2026
Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Rusije do Beograda

Glavni inženjer gradilišta (1 izvršilac)

Uslovi:

  • VSS – diplomirani inženjer građevinarstva,
  • najmanje pet godina iskustva na poslovima vođenja gradilišta,
  • poznavanje rada u AutoCAD-u i MS Office paketu,
  • vozačka dozvola B kategorije,
  • odgovornost, samostalnost i izražene organizacijske sposobnosti.

Zainteresovani kandidati prijavu i biografiju (CV) mogu poslati na e-mail adresu [email protected].

Dodatne informacije dostupne su putem brojeva telefona: 063 772 442 i 032 832 926.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Pridružite se timu koji učestvuje u izgradnji jednog od najvećih stambeno-poslovnih projekata u Bosni i Hercegovini.

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IzvorZenit.ba

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