Grad u BiH ukida pomoć za novorođenčad, roditelji ostaju bez naknada

Grad Mostar u 2026. godini neće donijeti odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, a nastavak ove pronatalitetne mjere nije planiran ni u narednom periodu, saopćilo je Udruženje “Porodice 3 plus”.

Kako navode iz Udruženja, ovu informaciju telefonski im je prenio načelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara Božo Ćorić. Grad Mostar još nije objavio zvanično pisano obrazloženje.

Roditelji djece rođene od početka ove godine nisu mogli podnijeti zahtjeve za pomoć koju je Grad Mostar dodjeljivao prethodnih godina.

Zahtjevi su se podnosili Centru za socijalni rad Grada Mostara.

Zbog toga je Udruženje “Porodice 3 plus” od Grada Mostara zatražilo službeno pojašnjenje.

U saopćenju se navodi da ovakva odluka posebno pogađa višečlane porodice. Naime, jednokratne naknade za treće, četvrto i svako sljedeće dijete dosezale su i više od 5.000 KM, predstavljajući značajnu podršku roditeljima u periodu dolaska novog člana porodice.

“Ulaganje u novorođenu djecu i porodice nije trošak, već dugoročna investicija u budućnost grada i društva”, poručili su iz Udruženja.

Dodaju da ukidanje jedne od rijetkih gradskih pronatalitetnih mjera, u vrijeme demografskog pada i rasta životnih troškova, šalje zabrinjavajuću poruku mladim porodicama koje žele ostati živjeti u Mostaru.

Udruženje je najavilo da će tražiti preispitivanje ove odluke i ponovno uvođenje finansijske pomoći za novorođenčad.

Od Grada Mostara zatražili su da javnosti obrazloži razloge odustajanja od ove mjere te razmotri mogućnost njenog ponovnog uvođenja.