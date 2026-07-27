Izvještaj o nekretninama u FBiH za 2026. godinu: Najskuplji stan plaćen 1,18 miliona KM, a kuća 700 hiljada

Polugodišnji izvještaj o stanju tržišta nepokretnosti u Federaciji BiH za 2026. godinu izrađen je kao rezultat aktivnosti koje Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) sprovodi u saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH (PUFBiH) i jedinicama lokalne samouprave (JLS), u okviru uspostavljanja Registra cijena nepokretnosti (RCN).

Registar cijena nepokretnosti predstavlja važan alat za pružanje relevantnih informacija učesnicima na tržištu nepokretnosti, kako za FGU, tako i za PUFBiH i JLS. U trenutku izrade ovog izvještaja, sistem je aktivan u 74 od ukupno 79 jedinica lokalne samouprave, kao i u svih 73 porezne ispostave u FBiH.

Analiza podataka obuhvata sve kupoprodajne ugovore zaprimljene zaključno sa 15. julom ove godine.

Ukupna ostvarena vrijednost nepokretnosti iz kupoprodajnih ugovora u prvom polugodištu 2026. u Federaciji BiH iznosila je 810.461.300 KM.

Od 9.797 registrovanih kupoprodajnih ugovora, predmet razreza poreza bilo je 9.386 kupoprodajnih ugovora, od čega je komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti u RCN unijela podatke za 6.711 kupoprodajnih ugovora. Samo te transakcije uzete su u obzir prilikom izrade analiza tržišta nepokretnosti. Od ukupno 6.711 kupoprodajnih ugovora, njih 587 odnosi se na mješoviti promet, čija ukupna vrijednost iznosi 46.185.285 KM.

U prvih šest mjeseci 2026. ukupan broj realizovanih kupoprodajnih ugovora iznosi 10.170. Na osnovu raspoloživih podataka, obim tržišta nepokretnosti u prvom polugodištu 2026. godine bilježi pad od osam posto u odnosu na isti period 2025, dok je ukupna vrijednost realizovanih kupoprodajnih ugovora manja za 18 posto. Važno je napomenuti da su ovi podaci podložni izmjenama, s obzirom na to da ugovori i dalje pristižu na obradu, te će se realnije stanje tržišta moći sagledati u godišnjem izvještaju.

Prema raspoloživim podacima za prvo polugodište 2026. u FBiH, prosječna cijena stana i prosječna cijena građevinskog zemljišta ostale su na istom nivou, dok je prosječna cijena kuće veća za 5,7 posto u odnosu na prvo polugodište 2025. godine.

Najviša ostvarena cijena kuće zabilježena je na području općine Centar Sarajevo i iznosila je 700.000 KM. Kuća ima korisnu površinu od 146 m², ukupnu površinu parcele od 1.393 m² i izgrađena je 1999. godine.

Najviša ostvarena cijena stana zabilježena je na području općine Centar Sarajevo i iznosila je 1.180.000 KM. Stan ima korisnu površinu od 197 m² i nalazi se u zgradi izgrađenoj 1910. godine.

Najviša ostvarena cijena poslovnog prostora (lokala) zabilježena je na području Tuzle i iznosila je 913.000 KM. Poslovni prostor ima korisnu površinu od 193 m² i nalazi se u objektu izgrađenom 2015. godine.

Najviša ostvarena cijena poslovnog objekta zabilježena je na području općine Stari Grad Sarajevo i iznosila je 4.555.000 KM.

Objekat ima korisnu površinu od 595 m², ukupnu površinu parcele od 186 m² i izgrađen je 1970. godine.

Najviša ostvarena cijena garaže (garaže ili garažnog mjesta u zgradi) zabilježena je na području Novog Sarajeva i iznosila je 55.000 KM. Garaža ima korisnu površinu od 15 m² i nalazi se u zgradi izgrađenoj 1970. godine.

Najviša ostvarena cijena građevinskog zemljišta zabilježena je na području opštine Vitez i iznosila je 3.523.296 KM za zemljište površine 10.272 m².

Najviša ostvarena cijena poljoprivrednog zemljišta zabilježena je na području opštine Gradačac i iznosila je 50.000 KM za zemljište površine 12.650 m², saopćeno je iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.