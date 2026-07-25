Saudijska Arabija žestoko napala Jemen: Raketirana provincija Hodeida na zapadu zemlje

Saudijska Arabija izvela je u petak zračne napade na jemensku provinciju Hodeida, koja se nalazi pod kontrolom Huta.

Televizija Al-Masirah, koja je pod kontrolom Huta, izvijestila je da su saudijski udari ciljali objekte telekomunikacionih vlasti i ostrvo Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama materijalne štete još uvijek nisu poznati.

Napadi su uslijedili samo nekoliko sati nakon što su saudijski državni mediji objavili da je brod”NCC MASA”, koji je u saudijskom vlasništvu, pretrpio manja oštećenja trupa tokom plovidbe Crvenim morem. Brod je nakon incidenta nastavio svoje putovanje, nakon što su vlasti potvrdile da je siguran za plovidbu.

Dan ranije, Huti su preuzeli odgovornost za napade na još dva saudijska broda,”Encela”i”Laylia”, koristeći balističke i krstareće rakete te dronove.

Ovi incidenti dolaze neposredno nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan tjesnac Bab al-Mandab.

Grupa je izdala i oštro upozorenje komercijalnim operaterima:”Svi komercijalni brodovi trebaju izbjegavati saudijske luke. Svaki brod koji tamo utovaruje ili istovaruje teret može postati vojna meta, bez obzira na njegovu nacionalnost ili krajnje odredište.”Huti su najavili blokadu 20. jula, optužujući Rijad da nameće sopstvenu blokadu na područjima Jemena koja su pod kontrolom međunarodno priznate vlade.

Međutim, Saudijska Arabija je odbacila ove optužbe, iznijevši zvanične podatke da su jemenske luke Hodeida, Salif i Ras Isa u prvoj polovini 2026. godine primile više od 300 brodova s hranom, gorivom i građevinskim materijalom.

Iz Rijada tvrde kako Saudijska Arabija nastavlja pružati kontinuiranu humanitarnu i ekonomsku pomoć Jemenu. Dodaju da su”trenutne akcije usmjerene su isključivo na provođenje restrikcija Ujedinjenih nacija s ciljem sprečavanja krijumčarenja oružja”Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da je započela implementaciju dodatnih sigurnosnih mjera za plovila koja prolaze kroz Bab al-Mandab te je upozorila da će”odgovoriti odlučno na svaku prijetnju pomorskoj navigaciji”.

U petak su Huti naknadno demantovali navode da su u potpunosti zatvorili tjesnac Bab al-Mandab, pojašnjavajući da su njihove pomorske mjere usmjerene isključivo na brodove koji su povezani sa Saudijskom Arabijom, a ne na sva plovila koja prolaze ovim međunarodnim plovnim putem.