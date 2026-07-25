Građani BiH provjerili biračke spiskove, našli 827 umrlih osoba
Građani BiH provjerili biračke spiskove, našli 827 umrlih osoba
Izvodi iz Privremenog biračkog spiska bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Prema informacijama koje su dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka.
Najveći broj provjera zabilježen je u Prijedoru (2.412), Banjoj Luci (1.553), Tuzli (410) i Brčko distriktu BiH (210).
Prema dostavljenim podacima, od ukupno 143 izborne komisije u njih 45 nije zabilježena nijedna provjera podataka, dok je u 82 evidentirano od jedne do 30 provjera. U pet izbornih komisija zabilježeno je od 31 do 60 provjera, u tri od 61 do 100 provjera, u četiri od 101 do 200 provjera, u dvije od 201 do 500 provjera, dok su dvije izborne komisije evidentirale više od 1.000 provjera podataka.
Izborne komisije dostavile su i informacije o osobama za koje postoje saznanja da su preminule, a koje se još uvijek nalaze na Privremenom biračkom spisku. Prema dostavljenim podacima, na području Bosne i Hercegovine evidentirana su imena 827 umrlih osoba.
“U skladu s članom 3.1. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i članom 17. Pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz Središnjeg biračkog spiska, izborne komisije osnovnih izbornih jedinica bile su dužne izložiti Privremeni birački spisak na javni uvid u periodu od 120 do 90 dana prije dana održavanja izbora”, saopćeno je iz CIK-a BiH.
Izvodi iz Privremenog biračkog spiska bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Prema informacijama koje su dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka.
Najveći broj provjera zabilježen je u Prijedoru (2.412), Banjoj Luci (1.553), Tuzli (410) i Brčko distriktu BiH (210).
Prema dostavljenim podacima, od ukupno 143 izborne komisije u njih 45 nije zabilježena nijedna provjera podataka, dok je u 82 evidentirano od jedne do 30 provjera. U pet izbornih komisija zabilježeno je od 31 do 60 provjera, u tri od 61 do 100 provjera, u četiri od 101 do 200 provjera, u dvije od 201 do 500 provjera, dok su dvije izborne komisije evidentirale više od 1.000 provjera podataka.
Izborne komisije dostavile su i informacije o osobama za koje postoje saznanja da su preminule, a koje se još uvijek nalaze na Privremenom biračkom spisku. Prema dostavljenim podacima, na području Bosne i Hercegovine evidentirana su imena 827 umrlih osoba.
“U skladu s članom 3.1. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i članom 17. Pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz Središnjeg biračkog spiska, izborne komisije osnovnih izbornih jedinica bile su dužne izložiti Privremeni birački spisak na javni uvid u periodu od 120 do 90 dana prije dana održavanja izbora”, saopćeno je iz CIK-a BiH.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.