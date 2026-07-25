Građani BiH provjerili biračke spiskove, našli 827 umrlih osoba

Izvodi iz Privremenog biračkog spiska bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Prema informacijama koje su dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka.

Najveći broj provjera zabilježen je u Prijedoru (2.412), Banjoj Luci (1.553), Tuzli (410) i Brčko distriktu BiH (210).

Prema dostavljenim podacima, od ukupno 143 izborne komisije u njih 45 nije zabilježena nijedna provjera podataka, dok je u 82 evidentirano od jedne do 30 provjera. U pet izbornih komisija zabilježeno je od 31 do 60 provjera, u tri od 61 do 100 provjera, u četiri od 101 do 200 provjera, u dvije od 201 do 500 provjera, dok su dvije izborne komisije evidentirale više od 1.000 provjera podataka.

Izborne komisije dostavile su i informacije o osobama za koje postoje saznanja da su preminule, a koje se još uvijek nalaze na Privremenom biračkom spisku. Prema dostavljenim podacima, na području Bosne i Hercegovine evidentirana su imena 827 umrlih osoba.

“U skladu s članom 3.1. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i članom 17. Pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz Središnjeg biračkog spiska, izborne komisije osnovnih izbornih jedinica bile su dužne izložiti Privremeni birački spisak na javni uvid u periodu od 120 do 90 dana prije dana održavanja izbora”, saopćeno je iz CIK-a BiH.