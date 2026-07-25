Smijenjen glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan

Predstavnici država članica Međunarodnog krivičnog suda (ICC) izglasali su smjenu glavnog tužioca Karima Khana, gotovo dvije godine nakon što su se prvi put pojavile optužbe za seksualno nedolično ponašanje, saznaju Reuters i Associated Press iz diplomatskih izvora.

Britanski pravnik Karim Khan optužen je za seksualno uznemiravanje jedne zaposlenice Suda, ali je sve navode odlučno odbacio.

Velikom većinom glasova 125 država članica ICC-a razriješilo je Khana dužnosti. Ovo je prvi put u historiji Međunarodnog krivičnog suda da je njegov glavni tužilac smijenjen.

Khan, koji ima 56 godina, privremeno je udaljen s dužnosti u junu, do održavanja glasanja, nakon što je izvršni odbor nadzornog tijela Suda zaključio da je počinio “teško nedolično ponašanje”.

Prema dokumentima u koje je Associated Press imao uvid, Khan je bio u seksualnoj vezi sa zaposlenicom te ju je pokušao spriječiti da javno iznese optužbe protiv njega. Khan osporava zaključke istrage i negira da je počinio bilo kakav prekršaj.

Khan nije prisustvovao zatvorenoj sjednici jer mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa sankcionirala ga je zbog istrage ICC-a protiv izraelskih zvaničnika u vezi s djelovanjem izraelske vojske tokom rata u Gazi.

Međunarodni krivični sud je 2024. godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog sumnje da su počinili zločine protiv čovječnosti. Odluka je izazvala oštre reakcije Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Na početku sjednice odbijen je prijedlog Sijera Leonea kojim bi procedura Khanove smjene bila otežana. Diplomati su potom, nekoliko sati prije predviđenog roka, pristupili glasanju o njegovom razrješenju.

Glasanje je bilo tajno. Nizozemska, u kojoj se nalazi sjedište ICC-a, objavila je da je podržala Khanovu smjenu. Isto su učinile Francuska i Norveška, koje su svoju odluku saopćile prije početka sjednice.

“Vjerujemo da je izvan svake razumne sumnje dokazano da je njegovo ponašanje predstavljalo seksualno uznemiravanje i zloupotrebu položaja”, izjavio je zamjenik norveškog ministra vanjskih poslova Andreas Motzfeldt Kravik.

Nizozemski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen prošle je sedmice u pismu parlamentu naveo da među državama članicama postoji dovoljna podrška za Khanovu smjenu.

Predsjednica Skupštine država članica Päivi Kaukoranta rekla je prilikom javnog otvaranja sjednice da će glasanje biti održano iza zatvorenih vrata kako bi se riješilo “složeno i osjetljivo disciplinsko pitanje u okviru upravljačke i nadzorne uloge Međunarodnog krivičnog suda”.

Dugotrajan i složen postupak protiv Khana podijelio je organizacije za zaštitu ljudskih prava, zaposlenike Suda i države članice.

Smjena dolazi u trenutku kada se ICC već suočava s ozbiljnim izazovima, među kojima je i kampanja Sjedinjenih Američkih Država usmjerena na slabljenje i, kako navode kritičari, “demontažu” Suda.

Međunarodni krivični sud osnovan je s ciljem procesuiranja osoba odgovornih za genocid, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i druga najteža krivična djela.