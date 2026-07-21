Trump: Netanyahu neće biti uhapšen u Americi, Mamdani nema ovlaštenja za to

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se povodom najava o mogućem hapšenju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua tokom njegove predstojeće posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), poručivši da se to neće dogoditi.

Trumpova reakcija uslijedila je nakon što je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani javno izrazio želju da uhapsi Netanyahua kada u septembru stigne u grad na zasjedanje Generalne skupštine UN-a, pozivajući se na nalog za hapšenje koji je protiv izraelskog premijera izdao Međunarodni krivični sud (ICC).

Iako je Mamdani podigao veliku prašinu u javnosti, pravni stručnjaci ističu da gradonačelnik New Yorka uopšte nema zakonska ovlaštenja da sprovede nalog Međunarodnog krivičnog suda ili uhapsi stranog zvaničnika s diplomatskim imunitetom.

S druge strane, Mamdani je istakao da o mogućnosti hapšenja Netanyahua razgovara sa svojim pomoćnicima te da će učiniti samo ono što zakon dozvoljava.

Trump je iskoristio priliku da stane u odbranu izraelskog lidera, objavivši oštru poruku na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Kazao je da se Netanyahu bori protiv režima u Teheranu, optuživši Islamsku Republiku Iran za brutalne zločine i decenijsko neprijateljstvo prema SAD-u.

“Netanyahu se bori protiv Islamske Republike Iran, koja je nedavno ubila 52.000 nevinih demonstranata, a posljednjih 47 godina provela ubijajući američke vojnike i druge”, napisao je Trump.

On je krivicu za trenutnu geopolitičku krizu prebacio na svoje političke protivnike i bivše administracije.

“Jedini koji bi trebali biti uhapšeni su ljudi koji su Iran doveli u ovu neviđenu spiralu smrti i uništenja, nešto s čime su se prethodni predsjednici trebali pozabaviti prije mnogo godina”, zaključio je Trump.