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Evo šta je najviše pojeftinilo, a šta poskupjelo u Federaciji BiH

Evo šta je najviše pojeftinilo, a šta poskupjelo u Federaciji BiH

Kupovina
Foto: Ilustracija

Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2026. godine u prosjeku su pale za jedan posto u odnosu na prethodni mjesec, dok su u poređenju s junom prošle godine bile više za 3,9 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Najizraženije mjesečno pojeftinjenje zabilježeno je u odjeljku prijevoza, gdje su cijene pale za 3,7 posto.

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Niže su bile i cijene:

  • odjeće i obuće za 1,3 posto,
  • hrane i bezalkoholnih pića za 1,1 posto,
  • obrazovanja za 0,7 posto,
  • stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata za 0,6 posto,
  • ostalih dobara i usluga za 0,5 posto.

S druge strane, pojedine kategorije zabilježile su rast cijena u odnosu na maj.

Najviše su poskupjele usluge u restoranima i hotelima, za 0,7 posto.

Cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja domaćinstva, kao i zdravstvenih usluga, povećane su za po 0,3 posto, dok su rekreacija i kultura poskupjele za 0,2 posto.

Blagi rast od 0,1 posto zabilježen je i u odjeljcima alkoholnih pića i duhana te komunikacija.

Iako su potrošačke cijene na mjesečnom nivou zabilježile pad, u odnosu na juni 2025. godine one su i dalje više za 3,9 posto, što pokazuje da inflatorni pritisci i dalje ostaju prisutni u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2026. godine u prosjeku su pale za jedan posto u odnosu na prethodni mjesec, dok su u poređenju s junom prošle godine bile više za 3,9 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Najizraženije mjesečno pojeftinjenje zabilježeno je u odjeljku prijevoza, gdje su cijene pale za 3,7 posto.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Stanovi Ilustracija
Zeničko-dobojski kanton 23.07.2026
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Zeničanka Ena Tabak predvodi reprezentaciju BiH na Evropskom ekipnom prvenstvu u Gruziji
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Ustavni sud BiH odlučivat će o ustavnosti Zakona o vanrednoj upravi u zeničkoj Željezari

Niže su bile i cijene:

  • odjeće i obuće za 1,3 posto,
  • hrane i bezalkoholnih pića za 1,1 posto,
  • obrazovanja za 0,7 posto,
  • stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata za 0,6 posto,
  • ostalih dobara i usluga za 0,5 posto.

S druge strane, pojedine kategorije zabilježile su rast cijena u odnosu na maj.

Najviše su poskupjele usluge u restoranima i hotelima, za 0,7 posto.

Cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja domaćinstva, kao i zdravstvenih usluga, povećane su za po 0,3 posto, dok su rekreacija i kultura poskupjele za 0,2 posto.

Blagi rast od 0,1 posto zabilježen je i u odjeljcima alkoholnih pića i duhana te komunikacija.

Iako su potrošačke cijene na mjesečnom nivou zabilježile pad, u odnosu na juni 2025. godine one su i dalje više za 3,9 posto, što pokazuje da inflatorni pritisci i dalje ostaju prisutni u Federaciji Bosne i Hercegovine.

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IzvorFokus.ba

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