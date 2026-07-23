Evo šta je najviše pojeftinilo, a šta poskupjelo u Federaciji BiH

Potrošačke cijene u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2026. godine u prosjeku su pale za jedan posto u odnosu na prethodni mjesec, dok su u poređenju s junom prošle godine bile više za 3,9 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Najizraženije mjesečno pojeftinjenje zabilježeno je u odjeljku prijevoza, gdje su cijene pale za 3,7 posto.

Niže su bile i cijene:

odjeće i obuće za 1,3 posto,

hrane i bezalkoholnih pića za 1,1 posto,

obrazovanja za 0,7 posto,

stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata za 0,6 posto,

ostalih dobara i usluga za 0,5 posto.

S druge strane, pojedine kategorije zabilježile su rast cijena u odnosu na maj.

Najviše su poskupjele usluge u restoranima i hotelima, za 0,7 posto.

Cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja domaćinstva, kao i zdravstvenih usluga, povećane su za po 0,3 posto, dok su rekreacija i kultura poskupjele za 0,2 posto.

Blagi rast od 0,1 posto zabilježen je i u odjeljcima alkoholnih pića i duhana te komunikacija.

Iako su potrošačke cijene na mjesečnom nivou zabilježile pad, u odnosu na juni 2025. godine one su i dalje više za 3,9 posto, što pokazuje da inflatorni pritisci i dalje ostaju prisutni u Federaciji Bosne i Hercegovine.