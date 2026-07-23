Zavod za statistiku RS-a odgovorio kolegama iz FBiH: U naš obračun prosječne plate ne ulaze topli obrok, prevoz i regres

Republički zavod za statistiku Republike Srpske odbacio je tvrdnje Federalnog zavoda za statistiku da podaci koje objavljuje o prosječnoj plati mogu dovesti javnost u zabludu, ocijenivši ih kao “potpuno netačne, krajnje neprofesionalne, nekolegijalne i neprimjerene”.

Iz Zavoda za statistiku RS-a ponovili su da je prosječna neto plata isplaćena u Republici Srpskoj za juni 2026. godine iznosila 1.698 KM.

U saopćenju su detaljno pojasnili metodologiju obračuna prosječne plate, navodeći da se objavljeni iznos odnosi na plate isplaćene u izvještajnom mjesecu, uključujući isplate za puno, nepuno i prekovremeno radno vrijeme, zaostale isplate plata iz prethodnih mjeseci, dodatke za minuli rad, rad u smjenama, dežurstva, noćni rad, rad nedjeljom i praznicima, kao i naknade plata za plaćene, a neodrađene sate poput godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, državnih praznika, bolovanja na teret poslodavca, stručnog usavršavanja i zastoja u radu bez krivice zaposlenih.

S druge strane, naglašavaju da u obračun prosječne plate ne ulaze druga lična primanja zaposlenih, poput toplog obroka, naknade za prijevoz, regresa, solidarne pomoći, jednokratne novčane pomoći i sličnih isplata.

Također, u prosječnu platu nisu uključena primanja po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, autorski honorari, otpremnine, jubilarne nagrade, druge beneficije zaposlenih, niti naknade za bolovanja koja nisu na teret poslodavca.

Kako su pojasnili, prosječna plata izračunava se tako što se ukupna masa isplaćenih plata dijeli s brojem zaposlenih na koje se te isplate odnose, a podaci se objavljuju prema područjima Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010, koja je u potpunosti usklađena s evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev. 2.

Posebno su istakli da se sva ostala lična primanja na obrascu RAD-1 prikazuju odvojeno od isplaćene plate te da se ti iznosi ne uračunavaju u prosječnu platu. Naveli su i da je obrazac putem kojeg prikupljaju podatke dostupan javnosti.

Iz Zavoda smatraju da tvrdnje Federalnog zavoda za statistiku narušavaju povjerenje u statistički sistem Bosne i Hercegovine.

“Smatramo da ovakva netačna tvrdnja doprinosi jedino urušavanju povjerenja u statistički sistem koji se godinama oporavljao od svih afera koje su pratile Popis stanovništva u BiH proveden 2013. godine. U trenutku kada je Republički zavod za statistiku kroz niz aktivnosti uspio da javnosti predstavi statistiku u zanimljivom obliku, zbog čega smo pobrali velike simpatije, ovakva jedna netačna tvrdnja nas sve zajedno vraća dva koraka unazad”, navodi se u saopćenju.

Rekli su da je prije dva mjeseca ekspertski tim za stručnu ocjenu usklađenosti statističkog sistema u BiH s Kodeksom prakse evropske statistike boravio u sve tri statističke institucije u zemlji, nakon čega je doneseno 30 preporuka za unapređenje rada i povećanje povjerenja u statistiku.

“Ovakav neprofesionalan potez sasvim sigurno nije u skladu s tim preporukama”, istakli su.

Govoreći o poređenju plata u Bosni i Hercegovini, iz Zavoda su naveli da je u periodu od 2021. do 2025. godine prosječna neto plata u Republici Srpskoj bila viša nego u Federaciji BiH u četiri od pet posmatranih godina.