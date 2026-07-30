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Federalni Dom naroda usvojio izmjene zakona, u FBiH se uvodi borački dodatak

Federalni Dom naroda usvojio izmjene zakona, u FBiH se uvodi borački dodatak

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak.

Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u Službenim novinama FBiH.

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Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilizirani branilac pripadnik Oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu.

Pravo mogu ostvariti i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u Oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Iznos boračkog dodatka je 1,50 KM po mjesecu učešća u Oružanim snagama RBiH, odnosno u Armiji Republike BiH, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova RBiH.

Osobe koje su provele godinu dana dobit će 18 KM, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 KM.

Tokom rasprava o ovom zakonu bilo je kritika na iznos boračkog dodatka, a u tim kritikama su učestvovali zastupnici vlasti i opozicije.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak.

Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u Službenim novinama FBiH.

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Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilizirani branilac pripadnik Oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu.

Pravo mogu ostvariti i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u Oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Iznos boračkog dodatka je 1,50 KM po mjesecu učešća u Oružanim snagama RBiH, odnosno u Armiji Republike BiH, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova RBiH.

Osobe koje su provele godinu dana dobit će 18 KM, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 KM.

Tokom rasprava o ovom zakonu bilo je kritika na iznos boračkog dodatka, a u tim kritikama su učestvovali zastupnici vlasti i opozicije.

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IzvorKlix.ba

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