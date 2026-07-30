Federalni Dom naroda usvojio izmjene zakona, u FBiH se uvodi borački dodatak
Federalni Dom naroda usvojio izmjene zakona, u FBiH se uvodi borački dodatak
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak.
Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u Službenim novinama FBiH.
Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilizirani branilac pripadnik Oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu.
Pravo mogu ostvariti i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u Oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Iznos boračkog dodatka je 1,50 KM po mjesecu učešća u Oružanim snagama RBiH, odnosno u Armiji Republike BiH, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova RBiH.
Osobe koje su provele godinu dana dobit će 18 KM, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 KM.
Tokom rasprava o ovom zakonu bilo je kritika na iznos boračkog dodatka, a u tim kritikama su učestvovali zastupnici vlasti i opozicije.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak.
Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u Službenim novinama FBiH.
Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilizirani branilac pripadnik Oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu.
Pravo mogu ostvariti i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u Oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Iznos boračkog dodatka je 1,50 KM po mjesecu učešća u Oružanim snagama RBiH, odnosno u Armiji Republike BiH, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova RBiH.
Osobe koje su provele godinu dana dobit će 18 KM, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 KM.
Tokom rasprava o ovom zakonu bilo je kritika na iznos boračkog dodatka, a u tim kritikama su učestvovali zastupnici vlasti i opozicije.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.