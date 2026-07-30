Grade se dvije brze ceste kroz BiH, raspisani višemilionski tenderi

Autoceste Federacije BiH raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije, piše BiznisInfo.

Riječ je o dionicama Doboj Istok (entitetska linija) – Gračanica – Šićki Brod i Šićki Brod – Dubrave – Kalesija (entitetska linija), za čije je projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona KM bez PDV-a.

BiznisInfo je ranije objavio da su za obje saobraćajnice završena idejna rješenja i studije, a raspisivanje tendera predstavlja naredni korak ka njihovoj budućoj izgradnji.

Prvi tender odnosi se na izradu idejnog projekta brze ceste Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod. Procijenjena vrijednost ovog ugovora iznosi 4,1 milion KM bez PDV-a, a rok za izradu projekta je 15 mjeseci.

Drugi tender raspisan je za izradu idejnog projekta dionice Šićki Brod – Dubrave – Kalesija, procijenjene vrijednosti 3,5 miliona KM bez PDV-a, također s rokom izvršenja od 15 mjeseci. Ponude za oba tendera trebale bi biti otvorene sredinom septembra.

Dvije planirane brze ceste ukupno su duge gotovo 80 kilometara i predstavljaju jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata planiranih u Tuzlanskom kantonu.

Dionica Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod, duga oko 42 kilometra, prema ranije izrađenom idejnom rješenju uključuje:

16 mostova ukupne dužine oko 2.670 metara,

dva tunela ukupne dužine oko 695 metara,

šest petlji.

Dionica Šićki Brod – Dubrave – Kalesija, duga oko 37 kilometara, obuhvata:

32 objekta (potputnjaci, natputnjaci, cut and cover i hidrotehnički objekti) ukupne dužine oko 1.674 metra,

šest petlji,

interregionalno čvorište Šićki Brod.

Idejna rješenja izrađena su na osnovu geodetskih i geoloških istraživanja, uz razmatranje više mogućih trasa, nakon čega su odabrane najpovoljnije varijante.

Važan projekat za Tuzlanski kanton

Planirane brze ceste značajno će unaprijediti saobraćajnu povezanost Tuzlanskog kantona s ostatkom Federacije BiH.

Njima će biti ostvarena kvalitetnija veza s Koridorom 5C, dok će novo interregionalno čvorište Šićki Brod povezati buduće brze ceste s planiranom autocestom prema Orašju.

Osim bržeg i sigurnijeg saobraćaja, projekti bi trebali doprinijeti razvoju privrede, boljoj povezanosti Međunarodnog aerodroma Tuzla te jačem uključivanju ovog dijela Bosne i Hercegovine u regionalne i evropske saobraćajne tokove.