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Grade se dvije brze ceste kroz BiH, raspisani višemilionski tenderi

Grade se dvije brze ceste kroz BiH, raspisani višemilionski tenderi

Autoceste Federacije BiH raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije, piše BiznisInfo.

Riječ je o dionicama Doboj Istok (entitetska linija) – Gračanica – Šićki Brod i Šićki Brod – Dubrave – Kalesija (entitetska linija), za čije je projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona KM bez PDV-a.

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BiznisInfo je ranije objavio da su za obje saobraćajnice završena idejna rješenja i studije, a raspisivanje tendera predstavlja naredni korak ka njihovoj budućoj izgradnji.

Prvi tender odnosi se na izradu idejnog projekta brze ceste Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod. Procijenjena vrijednost ovog ugovora iznosi 4,1 milion KM bez PDV-a, a rok za izradu projekta je 15 mjeseci.

Drugi tender raspisan je za izradu idejnog projekta dionice Šićki Brod – Dubrave – Kalesija, procijenjene vrijednosti 3,5 miliona KM bez PDV-a, također s rokom izvršenja od 15 mjeseci. Ponude za oba tendera trebale bi biti otvorene sredinom septembra.

Dvije planirane brze ceste ukupno su duge gotovo 80 kilometara i predstavljaju jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata planiranih u Tuzlanskom kantonu.

Dionica Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod, duga oko 42 kilometra, prema ranije izrađenom idejnom rješenju uključuje:

  • 16 mostova ukupne dužine oko 2.670 metara,
  • dva tunela ukupne dužine oko 695 metara,
  • šest petlji.

Dionica Šićki Brod – Dubrave – Kalesija, duga oko 37 kilometara, obuhvata:

  • 32 objekta (potputnjaci, natputnjaci, cut and cover i hidrotehnički objekti) ukupne dužine oko 1.674 metra,
  • šest petlji,
  • interregionalno čvorište Šićki Brod.

Idejna rješenja izrađena su na osnovu geodetskih i geoloških istraživanja, uz razmatranje više mogućih trasa, nakon čega su odabrane najpovoljnije varijante.

Važan projekat za Tuzlanski kanton

Planirane brze ceste značajno će unaprijediti saobraćajnu povezanost Tuzlanskog kantona s ostatkom Federacije BiH.

Njima će biti ostvarena kvalitetnija veza s Koridorom 5C, dok će novo interregionalno čvorište Šićki Brod povezati buduće brze ceste s planiranom autocestom prema Orašju.

Osim bržeg i sigurnijeg saobraćaja, projekti bi trebali doprinijeti razvoju privrede, boljoj povezanosti Međunarodnog aerodroma Tuzla te jačem uključivanju ovog dijela Bosne i Hercegovine u regionalne i evropske saobraćajne tokove.

Autoceste Federacije BiH raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije, piše BiznisInfo.

Riječ je o dionicama Doboj Istok (entitetska linija) – Gračanica – Šićki Brod i Šićki Brod – Dubrave – Kalesija (entitetska linija), za čije je projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona KM bez PDV-a.

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BiznisInfo je ranije objavio da su za obje saobraćajnice završena idejna rješenja i studije, a raspisivanje tendera predstavlja naredni korak ka njihovoj budućoj izgradnji.

Prvi tender odnosi se na izradu idejnog projekta brze ceste Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod. Procijenjena vrijednost ovog ugovora iznosi 4,1 milion KM bez PDV-a, a rok za izradu projekta je 15 mjeseci.

Drugi tender raspisan je za izradu idejnog projekta dionice Šićki Brod – Dubrave – Kalesija, procijenjene vrijednosti 3,5 miliona KM bez PDV-a, također s rokom izvršenja od 15 mjeseci. Ponude za oba tendera trebale bi biti otvorene sredinom septembra.

Dvije planirane brze ceste ukupno su duge gotovo 80 kilometara i predstavljaju jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata planiranih u Tuzlanskom kantonu.

Dionica Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod, duga oko 42 kilometra, prema ranije izrađenom idejnom rješenju uključuje:

  • 16 mostova ukupne dužine oko 2.670 metara,
  • dva tunela ukupne dužine oko 695 metara,
  • šest petlji.

Dionica Šićki Brod – Dubrave – Kalesija, duga oko 37 kilometara, obuhvata:

  • 32 objekta (potputnjaci, natputnjaci, cut and cover i hidrotehnički objekti) ukupne dužine oko 1.674 metra,
  • šest petlji,
  • interregionalno čvorište Šićki Brod.

Idejna rješenja izrađena su na osnovu geodetskih i geoloških istraživanja, uz razmatranje više mogućih trasa, nakon čega su odabrane najpovoljnije varijante.

Važan projekat za Tuzlanski kanton

Planirane brze ceste značajno će unaprijediti saobraćajnu povezanost Tuzlanskog kantona s ostatkom Federacije BiH.

Njima će biti ostvarena kvalitetnija veza s Koridorom 5C, dok će novo interregionalno čvorište Šićki Brod povezati buduće brze ceste s planiranom autocestom prema Orašju.

Osim bržeg i sigurnijeg saobraćaja, projekti bi trebali doprinijeti razvoju privrede, boljoj povezanosti Međunarodnog aerodroma Tuzla te jačem uključivanju ovog dijela Bosne i Hercegovine u regionalne i evropske saobraćajne tokove.

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IzvorZenit.ba

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