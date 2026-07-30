Objavljen cjenovnik za markiranje goriva u BiH: Cijena bi se mogla povećati za blizu četiri feninga po litru

U Službenom listu Bosne i Hercegovine je objavljen cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva, a na osnovu informacija koje su otkrivene, moglo bi doći do skoka cijene goriva u našoj zemlji.

Prema cjenovniku koje su odredile firme Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo, ConTek d.o.o. Ljubuški, Inspekt d.o.o. Zvornik i Authentix Inc iz Dallasa, cijena markiranja goriva na 1.000 litara iznosit će 33,18 KM bez PDV-a, odnosno 38,82 KM s PDV-om.

Samim tim, ako se cijena markiranja goriva prebaci na krajnje korisnike, može se očekivati skok od 3,88 feninga po litru.

Osim cijene za markiranje goriva, u objavi u Službenom listu navodi se da će ponovljeno arbitražno laboratorijsko ispitivanje po žalbi na prvo laboratorijsko ispitivanje koštati 1.200 KM, dok će uzorkovanje i analize koncentracije markera po vanrednom upitu klijenta koštati 800 KM. Ove cijene skaču na 1.404 KM i 936 KM s uračunatim PDV-om.

Firme koje će obavljati markiranje izabrane su na tenderu koji je raspisalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Konzorcij koji predvodi Authentix iz Sjedinjenih Američkih Država je dobio ugovor za ovu djelatnost na pet godina.

Podsjetimo, do potpisivanja tog ugovora došlo je nakon što je Vijeće ministara BiH krajem prošle godine usvojilo Pravilnik o sistemu obaveznog označavanja (markiranja) tečnih naftnih goriva (TNG).

Markiranje podrazumijeva dodavanje hemijskih markera u gorivo kako bi se mogla razlikovati njegova namjena i porezni status.

Proponenti markiranja tvrde da će se ovom praksom onemogućiti trgovina nekvalitetnim gorivima, a da će to za posljedicu imati smanjenje emisije štetnih materija iz motornih vozila, smanjenje sive ekonomije, povećanje prihoda od poreza te stvaranje jednakih tržišnih uslova za one koji uvoze i distribuiraju gorivo.

S druge strane, povećanje cijene goriva je samo jedna od stavki koje kao negativne ističu protivnici uvođenja ove prakse.

Osim toga, pojedine odredbe pravilnika mogle bi dovesti do povećanih gužvi na granicama, a sama praksa markiranja se provodi u malom broju evropskih zemalja.