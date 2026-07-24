Gorivo u BiH ponovo poskupljuje, dizel prešao 3,20 KM
Gorivo u BiH ponovo poskupljuje, dizel prešao 3,20 KM
Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatišja i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijene barela na svjetskom tržištu doveo je do toga da je litra dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašila iznos od 3,20 KM. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku.
Novo poskupljenje goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 časa gorivo je poskupilo za više od deset feninga po litri. Vozači negoduju.
Na poskupljenje je uticala eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Barel sirove nafte na svjetskom tržištu, početkom sedmice, košta oko 70 dolara. Danas je više od 90 dolara.
Dodatni razlog za zabrinutost jeste lančana reakcija. Poskupljenje goriva direktno povećava troškove transporta i logistike. To će se odraziti na više cijene osnovnih životnih namirnica, roba i usluga. Novi udar na osjetljive kućne budžete.
Potrebna je hitna reakcija vlasti u Bosni i Hercegovini. Bitno je razlikovati da li su ovo trenutni šokovi na tržištu ili trajni. U skladu s tim neophodno je djelovati.
Podsjetimo, nakon zatišja ponovo je aktiviran sukob na Bliskom istoku. To se direktno odrazilo na cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Procjena je da ukoliko sukob potraje, cijena goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini vrlo brzo će biti viša od 3,50 KM, navodi BHRT.
Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatišja i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijene barela na svjetskom tržištu doveo je do toga da je litra dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašila iznos od 3,20 KM. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku.
Novo poskupljenje goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 časa gorivo je poskupilo za više od deset feninga po litri. Vozači negoduju.
Na poskupljenje je uticala eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Barel sirove nafte na svjetskom tržištu, početkom sedmice, košta oko 70 dolara. Danas je više od 90 dolara.
Dodatni razlog za zabrinutost jeste lančana reakcija. Poskupljenje goriva direktno povećava troškove transporta i logistike. To će se odraziti na više cijene osnovnih životnih namirnica, roba i usluga. Novi udar na osjetljive kućne budžete.
Potrebna je hitna reakcija vlasti u Bosni i Hercegovini. Bitno je razlikovati da li su ovo trenutni šokovi na tržištu ili trajni. U skladu s tim neophodno je djelovati.
Podsjetimo, nakon zatišja ponovo je aktiviran sukob na Bliskom istoku. To se direktno odrazilo na cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Procjena je da ukoliko sukob potraje, cijena goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini vrlo brzo će biti viša od 3,50 KM, navodi BHRT.
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