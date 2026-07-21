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Vanjskotrgovinski robni deficit BiH u prvom polugodištu 6,74 milijarde KM

Vanjskotrgovinski robni deficit BiH u prvom polugodištu 6,74 milijarde KM

Foto: Ilustracija

U vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2026. godine izvoz je iznosio osam milijardi i 837 miliona KM, što je za 4,8 posto više nego u prvih šest mjeseci 2025. godine, dok je uvoz iznosio 15 milijardi i 578 miliona KM, što je za 6,1 posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 56,7 posto, dok vanjskotrgovinski robni deficit BiH u prvom polugodištu 2026. iznosi šest milijardi i 741 milion KM.

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Prema podacima Agencije za statistiku BiH, izvoz u zemlje CEFTA je iznosio milijardu i 374 miliona KM, što je za 3,7 posto manje nego u istom periodu 2025. godine, dok je uvoz iznosio milijardu i 783 miliona KM, što je za 0,5 posto manje nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 77 posto.

Izvoz u zemlje EU je iznosio šest milijardi i 806 miliona KM, što je za 9,3 posto više nego u istom periodu 2025. godine, dok je uvoz iznosio devet milijardi i 139 miliona KM, što je za 6,9 posto više nego u istom periodu lani. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 74,5 poso.

U vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2026. godine izvoz je iznosio osam milijardi i 837 miliona KM, što je za 4,8 posto više nego u prvih šest mjeseci 2025. godine, dok je uvoz iznosio 15 milijardi i 578 miliona KM, što je za 6,1 posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 56,7 posto, dok vanjskotrgovinski robni deficit BiH u prvom polugodištu 2026. iznosi šest milijardi i 741 milion KM.

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Pročitajte i ovo
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Reprezentativka BiH Sara Heljić Čamdžić novo pojačanje KK Jumper Taurus

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, izvoz u zemlje CEFTA je iznosio milijardu i 374 miliona KM, što je za 3,7 posto manje nego u istom periodu 2025. godine, dok je uvoz iznosio milijardu i 783 miliona KM, što je za 0,5 posto manje nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 77 posto.

Izvoz u zemlje EU je iznosio šest milijardi i 806 miliona KM, što je za 9,3 posto više nego u istom periodu 2025. godine, dok je uvoz iznosio devet milijardi i 139 miliona KM, što je za 6,9 posto više nego u istom periodu lani. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 74,5 poso.

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IzvorFena

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