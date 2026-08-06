Kantonalni ured Zenica jedini prikupio više poreza nego prošle godine

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine ranije je objavila da su porezni obveznici u FBiH, u prvih šest mjeseci ove godine, uplatili ukupno 4.410.085.043 KM javnih prihoda, a zanimljivo je da je Kantonalni ured Zenica jedini kantonalni ured koji je prikupio više poreza nego u istom periodu prošle.

Kantonalni ured Zenica ostvario je indeks rasta u polugodišnjim izvještajima za protekle dvije godine 113,48, a veći su rast imali Srednjobosanski s 115,70, zatim Unsko-sanski s 115,29 te Bosansko-podrinjski Goražde s 114,19, ali to su kantoni koji sudjeluju s udjelom manjim od 10 posto ukupno prikupljenih poreza u FBiH.

Kantonalni ured Zenica je u prvom polugođu 2024. godine bio prikupio 499.185.666 KM; prošle godine u istom periodu 563.838.203, a ove godine 566.465.556 KM, a što u procentima iznosi 100,47 posto u odnosu na prošlu godinu, a imao je ukupno učešće u naplati PUFBiH od 12,84 posto.

Najviše prihoda prikupio je Kantonalni ured Sarajevo – 1.634.782.434 KM, ali to je manje nego u istom periodu prošle godine, kada su bili prikupili 1.648.460.787 KM. Godinu ranije su prikupili 1.459.538.929 KM te su imali index rasta u protekle dvije godine 112,01. Kantonalni ured Sarajevo ove je godine prikupio 37,07 posto ukupnog poreza u FBiH.

Najmnogoljudniji kanton, Tuzlanski, u prvih šest mjeseci ove godine prikupio je 745.212.906 KM te je imao index u odnosu na prošlu godinu 97,45, kada su bili prikupili 764.682.996 KM.

Tuzlanski ured u prvih šest mjeseci 2014. godine bio je prikupio 673.803.480 KM pa je njihov index u protekle dvije godine, za presjek na polugođu, 110,60 te sudjeluju s 16,90 posto učešća prikupljenih poreza u prvom polugođu ove godine.

Četvrti kanton koji sudjeluje s više od 10 posto učešća u ukupnoj sumi prikupljenih poreza za prvih šest mjeseci ove godine, Hercegovačko-neretvanski, ove je godine prikupio 496.723.944 KM ili 11,26 posto u ukupnoj sumi prikupljenih poreza.

HNK je prikupio manje nego u prvih šest mjeseci prošle godine, kada su bili prikupili 496.753.186 KM, a u prvom polugođu 2024. godine 455.821.164 KM. HNK je ostvario dvogodišnji index od 108,07, dok su ove godine, u odnosu na prošlu godinu imali index 99,99.