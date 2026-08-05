Nove snimke Sunca otkrile dosad najdetaljniji prikaz njegove užarene površine

Naučnici su objavili dosad najdetaljnije snimke površine Sunca, nastale pomoću teleskopa Daniel K. Inouye na havajskom otoku Maui, a rezultati su objavljeni u srijedu u časopisu Nature.

Istraživači su snimke prvobitno napravili kako bi fino podesili teleskop i testirali njegove krajnje mogućnosti. Kada su analizirali rezultate, utvrdili su da su zabilježili sjajni vanjski sloj Sunca u većoj rezoluciji nego ikada ranije.

Na površini su uočili neobične, perjaste obrasce koji se talasaju. Solarna fizičarka Ruizhu Chen sa Univerziteta Stanford, koja nije učestvovala u istraživanju, rekla je da je prizor podsjeća na poznata slikarska djela: “To me podsjeća na poznate slike, poput kovitlajućeg neba u Van Goghovoj Zvjezdanoj noći.”

Naučnici navode da su posmatrali valove nestabilnosti na Sunčevoj površini, koje izazivaju dijelovi magnetizirane plazme dok prolaze jedni pored drugih različitim brzinama. Taj proces je upoređen s talasima koji nastaju kada nalet vjetra pređe preko vode, a riječ je o dobro poznatoj pojavi koja pomaže da se objasni kretanje fluida.

Sličan fenomen ranije je uočen na Zemlji te na planetama poput Jupitera i Saturna, ali ne i u ovakvom nivou detalja na Sunčevoj površini. Koautor studije Friedrich Wöger iz National Solar Observatoryja rekao je: “To nikada nije bilo posmatrano na tom nivou na Sunčevoj površini.”

Istraživanje bi moglo pomoći naučnicima da bolje prate izbacivanja koronalne mase, snažne erupcije energije koje mogu krenuti prema Zemlji. Kada stignu do naše planete, mogu izazvati solarne oluje, poremetiti GPS komunikacije i proizvesti polarne svjetlosti.