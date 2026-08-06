Emina Omanović i Enhar Mahmić nisu uspjeli izboriti plasman u finale juniorskog SP-a

Dvoje mladih bh. atletičara, sarajevska skakačica udalj Emina Omanović i zenički bacač kugle Enhar Mahmić, koji su sinoć nastupili u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke (U20) u Eugenu (Oregon – Sjedinjene Američke Države), nisu uspjeli izboriti plasman u finale.

Omanović (AK Sarajevo) je u konkurenciji 26 skakačica u dalj, s preskočenih 6.00 metara, zauzela 17. mjesto. Samo je jedna skakačica preskočila zadatu normu 6.35 metara, Šveđanka Ella Avelin Malm koja je skočila na 6.38 m te ostvarila lični rekord, dok se preostalih 11 takmičarki u finale plasiralo prema rezultatu.

Mađarica Viktoria Molnar je kao posljednja ušla u finale s preskočenih 6.06 m, dok je Omanović na ovo takmičenje stigla kao aktuelna seniorska bh. prvakinja te i seniorska rekorderka s 6.28 m, koji je ostvarila prije mjesec dana na mitingu u Zagrebu.

Mahmić je, pak, u bacanju kugle bio 22., u konkurenciji 24 takmičara. On je ostvario dužinu od 18.12 m, što nije bilo dovoljno za plasman u finale, za koje su trojica takmičara direktno ispunila normu, koja je iznosila 19.50 metara.

Preostalih devet finalista plasirali su se na osnovu rezultata, a posljednji, Amerikanac Michael Kpomassy ostvario je dužinu od 18.60 m. Mahmićev lični rekord s kuglom od 6 kg iznosi 18.85 m, što znači da je i on imao bolji lični rekord od dužine koja je bila dovoljna za finale.

Finale u bacanju kugle za muškarce održano je već jutros po bh. vremenu, a pobijedio je s novim ličnim rekordom 20.35 m Brazilac Alessandro Borges. Drugi je s 20.31 m bio Južnokorejanac Si-hoon Park, a treći, također s novim ličnim rekordom 19.80 m, Južnoafrikanac Jaco Van Dyk.

Zanimljivo je da je pobjednik sinoćnjih kvalifikacija, Grk Ariston Anastasios Papadopoulos jutros je, po američkom vremenu, imao sva tri prestupa te je jedini ostao i bez plasmana. Papadopoulos je pobijedio u kvalifikacijama s 19.82 m, Južnokorejanac Park bio je drugi s 19.69, a svjetski prvak, Brazilac Borges, u kvalifikacijama je bio treći s 19.63 m. Bronzani Van Dyk iz Južnoafričke Republike bio je tek sedmi u kvalifikacijama, s dužinom 19.09 m.

Ostali članovi bh. tima su djevojke: Džana Suljić iz Novog Grada Sarajevo i Sara Miljanović iz trebinjskog Leotara, koje će nastupiti u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone; Mejrema Baručija iz AK Zenica i Zerina Bešlija iz AK NGS u bacanju kugle.

Danas će, u 10 sati po američkom,u 19 sati po bh. vremenu, na borilište izaći Bešlija i Baručija, koje će pokušati izboriti plasman u finale bacanju kugle za žene, za koje je norma tačno 16 metara. Bešlija, koja je aktuelna seniorska prvakinja s novim ličnim i bh. rekordom za juniorke (U20), koji iznosi 14.88 m, nastupit će kao 16. od 19 takmičarki u grupi A, dok će Baručija, koja ima lični rekord 14.74 m, nastupiti kao 13. u okviru grupe B, u koja ima 18 takmičarki.

Finale je istog dana, u 19.40 sati po američkom, odnosno sutra ujutro, u 4.40 sati po bh. vremenu.

Trećeg dana takmičenja, sutra sa početkom u 10.30 sati po američkom te 19.30 sati po bh. vremenu, održat će se kvalifikacije na 100 m s preponama, kada će nastupiti Suljić i Mijanović te se boriti za plasman u polufinale.

Polufinale je na program istog dana, u 17.15 i 17.40 sati po američkom, odnosno u subotu ujutro, u 1.15 i 1.40 sati po bh. vremenu. Finale trke na 100 m prepone održat će se predzadnjeg dana, 8. augusta u 19.33 sati po američkom, odnosno 9. augusta u 4.33 sati po bh. vremenu.

Mijanović na 100 m prepone (84 cm) ima lični rekord 14.06, a Suljić 14.03 sekunde. Prvenstvo se završava 9. augusta navečer po američkom, odnosno 10. augusta u jutarnjih satima po bh. vremenu.