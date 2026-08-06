U EU smanjen broj svakodnevnih konzumenata duhana na 16,5 posto

U Evropskoj uniji je tokom 2025. godine 16,5 posto osoba starijih od 16 godina svakodnevno koristilo duhan ili srodne proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode od zagrijavanog duhana, objavio je Eurostat.

Udio svakodnevnih korisnika blago je smanjen u odnosu na 2022. godinu, kada je iznosio 17,5 posto. Istovremeno, 77,5 posto stanovnika EU nije koristilo takve proizvode ili ih nije upotrebljavalo tokom 12 mjeseci prije prikupljanja podataka.

Među muškarcima je 20,8 posto svakodnevno koristilo duhanske i srodne proizvode, u poređenju s 12,6 posto žena. Oba udjela bila su nešto niža nego 2022. godine, kada su iznosila 22,2, odnosno 13,1 posto.

Najveći udio svakodnevnih korisnika zabilježen je među osobama od 35 do 49 godina – 21,3 posto. Slijede osobe od 25 do 34 godine sa 19,9 posto te stanovnici od 50 do 64 godine sa 19,8 posto.