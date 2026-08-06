U EU smanjen broj svakodnevnih konzumenata duhana na 16,5 posto
U EU smanjen broj svakodnevnih konzumenata duhana na 16,5 posto
U Evropskoj uniji je tokom 2025. godine 16,5 posto osoba starijih od 16 godina svakodnevno koristilo duhan ili srodne proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode od zagrijavanog duhana, objavio je Eurostat.
Udio svakodnevnih korisnika blago je smanjen u odnosu na 2022. godinu, kada je iznosio 17,5 posto. Istovremeno, 77,5 posto stanovnika EU nije koristilo takve proizvode ili ih nije upotrebljavalo tokom 12 mjeseci prije prikupljanja podataka.
Među muškarcima je 20,8 posto svakodnevno koristilo duhanske i srodne proizvode, u poređenju s 12,6 posto žena. Oba udjela bila su nešto niža nego 2022. godine, kada su iznosila 22,2, odnosno 13,1 posto.
Najveći udio svakodnevnih korisnika zabilježen je među osobama od 35 do 49 godina – 21,3 posto. Slijede osobe od 25 do 34 godine sa 19,9 posto te stanovnici od 50 do 64 godine sa 19,8 posto.
U Evropskoj uniji je tokom 2025. godine 16,5 posto osoba starijih od 16 godina svakodnevno koristilo duhan ili srodne proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode od zagrijavanog duhana, objavio je Eurostat.
Udio svakodnevnih korisnika blago je smanjen u odnosu na 2022. godinu, kada je iznosio 17,5 posto. Istovremeno, 77,5 posto stanovnika EU nije koristilo takve proizvode ili ih nije upotrebljavalo tokom 12 mjeseci prije prikupljanja podataka.
Među muškarcima je 20,8 posto svakodnevno koristilo duhanske i srodne proizvode, u poređenju s 12,6 posto žena. Oba udjela bila su nešto niža nego 2022. godine, kada su iznosila 22,2, odnosno 13,1 posto.
Najveći udio svakodnevnih korisnika zabilježen je među osobama od 35 do 49 godina – 21,3 posto. Slijede osobe od 25 do 34 godine sa 19,9 posto te stanovnici od 50 do 64 godine sa 19,8 posto.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.