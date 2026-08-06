Policajac kazne za brzinu pisao drugim vozačima

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv policijskog službenika K.S., tereteći ga da je, dok je radio u Policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja Prijedor, zloupotrijebio službeni položaj i falsifikovao službenu ispravu kako bi jednoj osobi omogućio da izbjegne plaćanje saobraćajne kazne od 50 KM.

Prema navodima optužnice OJT Prijedor, koju je potvrdio nadležni sud, K.S. je 1. marta 2021. godine, kao policijski službenik Policijske uprave Prijedor, preinačio jedan od primjeraka već izdatog prekršajnog naloga 22. februara 2021., koristeći isti serijski broj, te ga izdao drugom licu za drugi saobraćajni prekršaj.

Tužilaštvo navodi da je na taj način policajac omogućio da vozač koji je prvobitno kažnjen zbog prekoračenja brzine izbjegne plaćanje novčane kazne od 50 KM, jer je kaznu po istom serijskom broju prekršajnog naloga uplatio drugi vozač.

Na taj način, kako se navodi u optužnici, drugom licu je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 50 KM.

Drugom tačkom optužnice K.S. se tereti da je 4. juna 2021. godine u službeni prekršajni nalog unio neistinite podatke o vozaču, vozilu, mjestu i vremenu izvršenja saobraćajnog prekršaja, nakon čega je takvu ispravu ovjerio svojim potpisom i službenim pečatom.

Prema optužnici, unio je neistinit podatak da je vozač 2.februara 2021. godine u mjestu Donja Dragotinja, upravljao automobilom pasat krećući se brzinom od 91 km/h, na dijelu puta gdje je ograničenje brzine 80 km/h, a zatim je svojim potpisom i službenim pečatom ovjerio prekršajni nalog sa neistinitom sadržinom.

“Znao je da podaci uneseni u prekršajnom nalogu nisu tačni niti u pogledu lica koje je upravljalo automobilom, niti u pogledu automobila kojim je počinjen prekršaj, niti u pogledu mjesta i vremena počinjenja prekršaja. Dakle, kao službeno lice u službenu ispravu unio neistinit podatak, te svojim potpisom, odnosno službenim pečatom ovjerio službenu ispravu sa neistinitom sadržinom”, navodi se u optužnici.

K.S. se optužnicom tereti za krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. stav 1. i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, prenose Nezavisne Novine.