Zenički rudari drugu noć prenoćili u jami “Raspotočje”

Osamnaest rudara Rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami “Raspotočje”, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih 10-ak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona – potvrdio je za Fenu potpredsjednik Sindikata Elvedin Alić.

Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica te samim time i liječenja imaju i rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra najavili i protestni skup pred zgradom ZZO ZDK.

“Ništa se nije promijenilo, u smislu da smo dobili najave rješenja statusa pa su ovi radnici, koji su ostali u jami, prenoćili i sinoć. Ljudi pokazuju veliku odlučnost i ne žele izaći vani, a više nikome ne vjeruju pa ni nama iz Sindikata. Svi smo zajedno izvarani”, kaže Alić.

Napominje kako četveročlane ekipe u svakoj smjeni rade na obaveznim poslovima provjetravanja metanske jame, kao i ispumpavanju vode koja se nakuplja u jami, jer se mora očuvati sigurnost ljudi i jame.

Zeničkim rudarima bila je obećana isplata majske plaće do početka jula, a junske do 25. jula, ali nisu dobili ni te plaće, a vrlo brzo bi na naplatu trebala pristići i plaća za juli, za koju je krajni rok za isplatu 25. juli.

Jame “Raspotočje” i “Stara jama”, jedina dva preostala pogona zeničkog rudnika, također su predviđene za zatvaranje te se samo radi na izvlačenju opreme, koja je prodata rudniku Kreka iz Tuzle.

Na spisku tehnološkog viška trenutno se nalazi 110, od preostalih oko 450 zaposlenih, ali se bez osiguranja novca za njihovo adekvatno socijalno zbrinjavanje, kroz uvezivanje staža i isplatu otpremnina, ne mogu proglasiti tehnološkim viškom te uputiti na biro rada.

Radnici Tog rudnika, zbog kašnjenja plaća već neko vrijeme ne rade na izvlačenju opreme.

Sada se dio njih odlučio i na jedan od najradikalnijih poteza, da se iz protesta zatvore u jamu, čime rizikuju vlastito zdravlje i živote.

“Za sada su svi dobrog zdravlja, nisu još uvijek pokazali znakove iscrpljenosti da bi trebali intervenirati ljekari. Imali smo samo jednog kolegu koji se prehladio te je otišao kući”, kaže Alić.

Kolege im pružaju podršku okupljanjem u krugu rudnika, ali i oni su zbog velikih vrućina koje vladaju pod velikim zdravstvenim rizikom.