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Poznato koji broj će Alajbegović nositi u Juventusu

Poznato koji broj će Alajbegović nositi u Juventusu

Bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović jučer nije debitovao za svoj Juventus, ali to će se sigurno desiti uskoro.

Alajbegović je stigao kao veliko pojačanje, a na zvaničnom predstavljanju nije objavljeno koji broj će nositi u torinskom klubu.

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Sada stižu informacije da će to biti broj 17. Potvrdio je to italijanski insajder Nicolo Schira.

Nema sumnje da će navijači Juventusa odmah da požure sa kupovinom Alajbegovićevog dresa. Juventus naredni meč igra 8. augusta protiv Intera, a tri dana kasnije je planiran duel sa Palermom.

Alajbegović je u Torino stigao iz Bayer Leverkusena u transferu vrijednom 35 miliona eura.

Bosanskohercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović jučer nije debitovao za svoj Juventus, ali to će se sigurno desiti uskoro.

Alajbegović je stigao kao veliko pojačanje, a na zvaničnom predstavljanju nije objavljeno koji broj će nositi u torinskom klubu.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Na ZEPS 2026 stiže najmanje 15 kompanija iz Austrije zahvaljujući partnerstvu s ViennaLinkom
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Sada stižu informacije da će to biti broj 17. Potvrdio je to italijanski insajder Nicolo Schira.

Nema sumnje da će navijači Juventusa odmah da požure sa kupovinom Alajbegovićevog dresa. Juventus naredni meč igra 8. augusta protiv Intera, a tri dana kasnije je planiran duel sa Palermom.

Alajbegović je u Torino stigao iz Bayer Leverkusena u transferu vrijednom 35 miliona eura.

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IzvorFaktor.ba

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