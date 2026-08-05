Osamnaest zeničkih rudara i dalje u jami Raspotočje, traže rješenje za probleme

Rudari Rudnika mrkog uglja Zenica nastavili su protest pod zemljom zbog neisplaćenih plata i problema s uplaćenim doprinosima, dok sindikat upozorava na tešku situaciju.

Osamnaest rudara RMU Zenica, među kojima je ponovo i predsjednik Sindikata Nedžad Duraković, još uvijek se nalazi u jami „Raspotočje“, potvrdio je potpredsjednik Sindikata Elvedin Alić.

Zenički rudari, zajedno s kolegama iz Kaknja i Breze, već oko 20 dana ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice zbog neuplaćenih doprinosa, dok se u RMU Zenica suočavaju i s velikim kašnjenjem plata. Zbog toga su se sinoć iz protesta zatvorili u jamu.

Alić je rekao da je predsjednik Sindikata ponovo sišao u jamu, ali da radnici za sada ne žele izaći, te da se istovremeno obavljaju neophodni poslovi kako bi se održala sigurnost.

“Radi se na provjetravanju kako se ne bi nakupili plinovi, posebno metan, jer je riječ o metanskoj jami. Radi se i na ispumpavanju vode. Sigurnost ljudi i jame je prvi prioritet”, kazao je Alić.

Dodao je da rudari još nemaju konkretna obećanja kada bi problem mogao biti riješen.

“Do nas je došla informacija iz resornog ministarstva da se ubrzano radi na pronalasku rješenja, ali ne znamo šta to znači. Da li je to dan, dva ili pet. Ljudi su razočarani”, rekao je Alić.

Isplata majske plate bila je obećana početkom juna, a junske do 25. jula, ali rudari taj novac još nisu dobili. U međuvremenu se približava i isplata julske plate.

Jame „Raspotočje“ i „Stara jama“ predviđene su za potpuno zatvaranje, a na spisku tehnološkog viška trenutno se nalazi 110 od preostalih oko 450 zaposlenih.

U narednom periodu planirano je i izvlačenje opreme iz jame „Raspotočje“, uključujući široko čelo koje bi trebalo biti prodato Rudniku „Kreka“ Tuzla. Radnici zbog kašnjenja plata već neko vrijeme ne rade na izvlačenju opreme, a dio njih je odlučio da protest nastavi pod zemljom.