Cijene maslinovog ulja ponovo bi mogle rasti zbog vrućina i suše u Evropi

Cijene maslinovog ulja mogle bi ponovo porasti najesen nakon što su ekstremne vrućine, suša i šumski požari pogodili maslinike i druge poljoprivredne usjeve širom Evrope.

Proizvođači upozoravaju da su maslinici izgorjeli u Grčkoj, Italiji i Portugalu, dok su i nasadi koji nisu direktno zahvaćeni požarima izloženi pepelu, lošem kvalitetu zraka, štetočinama, bolestima i snažnim olujama. Visoke temperature utječu i na veličinu plodova, piše BBC.

Španija, najveći evropski proizvođač maslinovog ulja, zasad je bilježila temperature bliže uobičajenim nego pojedini drugi dijelovi kontinenta, ali su stabla pogođena sušom, zbog koje mogu prerano odbaciti plodove.

Predstavnici industrije navode da bi kombinacija gubitka plodova i ranije berbe mogla značajno utjecati na količine proizvedenog maslinovog ulja i tržišne cijene tokom naredne godine.

Ekstremni vremenski uvjeti pogodili su i brojne druge poljoprivredne proizvode.

Francusko udruženje proizvođača povrća procjenjuje da su izgubljene hiljade tona salate, mrkve, poriluka, bijelog luka i crvenog luka, vrijedne desetine miliona eura, dok bi proizvodnja pojedinih kultura zbog nedostatka kiše mogla biti prepolovljena.

Vrućine su usporile rast grožđa u francuskim vinskim regijama, uključujući Champagne, Bordeaux i Burgundiju. U Champagneu se očekuje najranija berba do sada, vjerovatno već oko 15. augusta, uz prinose približno deset posto manje nego prošle godine.