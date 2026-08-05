Nova Željezara Zenica: Vlada FBiH nije ponudila održivo rješenje, budućnost vidimo u novim investicijama vrijednim 400 miliona KM

Nakon sastanka održanog u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Nova Željezara Zenica saopćila je da predstavnici federalne vlasti nisu ponudili konkretan finansijski niti poslovni plan za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika, ocijenivši da su izneseni prijedlozi neprihvatljivi za većinske vlasnike kompanije.

U saopćenju se navodi da je Vlada FBiH, prema njihovim tvrdnjama, ponovila prijedloge koji su već ranije bili odbačeni u sudskim postupcima, ali u izmijenjenoj formi, bez finansijskog pokrića i jasnog operativnog plana.

Iz Nove Željezare ističu da nisu spremni prihvatiti modele koji podrazumijevaju raspolaganje imovinom i kapitalom društva bez vlastitih ulaganja Vlade Federacije BiH. Kao posebno sporan navode prijedlog da se fabrika uzme u najam uz korištenje postojećih zaliha gotovih proizvoda i troske, što smatraju pokušajem upravljanja njihovim kapitalom bez preuzimanja finansijskog rizika.

Također odbacuju mogućnost prodaje fabrike po cijeni koju ne određuju njeni vlasnici, naglašavajući da fabrika “nikada nije bila na prodaju niti će biti predmet razgovora o prodaji”. Prema njihovim navodima, Vlada FBiH je ranije imala priliku steći vlasnički udio pod tržišnim uslovima, ali to nije učinila.

Kada je riječ o zaposlenima, iz kompanije poručuju da će julska plata biti uredno isplaćena te da radnici neće biti uskraćeni za prava koja im pripadaju po zakonu. Istovremeno smatraju da bi eventualni stečajni postupak mogao predstavljati zakonski okvir za reorganizaciju poslovanja i stvaranje uslova za novi početak kompanije. U saopćenju se podsjeća i na ranije aktivnosti vezane za isplatu regresa, otpremnina i konsultacije o utvrđivanju tehnološkog viška.

Suvlasnik i generalni direktor Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić poručio je da budućnost kompanije ne vidi u pokušajima obnove integralne proizvodnje, već u realizaciji investicije u novu elektrolučnu peć vrijednu oko 400 miliona KM.

Prema njegovim riječima, fokus bi trebalo usmjeriti na stvaranje poslovnog ambijenta za takvu investiciju, uključujući mjere koje bi osigurale sirovinsku bazu, ubrzale investicione procese i omogućile postepeni povratak radnika u proizvodnju.

Hamzić je dodao da budućnost Nove Željezare vidi u razvoju modernog industrijsko-logističkog parka, zasnovanog na ekološki prihvatljivim i održivim tehnologijama, uz procjenu da bi takav projekat dugoročno mogao otvoriti više od 3.500 novih radnih mjesta u Zenici.