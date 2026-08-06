Lana Pudar predvodi BiH na EP: Pariz čeka najbolju bh. plivačicu

Nakon godine provedene u elitnom američkom plivačkom sistemu i mjeseci napornih priprema, najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar spremna je za najveće izazove ove sezone.

Mostarka u Pariz dolazi u odličnoj formi, kao najveća uzdanica Bosne i Hercegovine na Evropskom seniorskom prvenstvu, koje će biti održano od 10. do 17. avgusta.

Lana će zajedno sa svojim trenerom Damirom Đedovićem predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na evropskoj smotri, nakon čega je očekuje i nastup na Mediteranskim igrama u Tarantu od 21. avgusta do 2. septembra, gdje će braniti dvije zlatne medalje osvojene prije četiri godine u Oranu.

Pariz će biti nova velika pozornica za plivačicu koja je već ispisala najljepše stranice istorije bosanskohercegovačkog sporta. Sa tri seniorske medalje sa evropskih prvenstava – zlatom iz Rima 2022. na 200 metara delfin, bronzom na 100 metara delfin s istog prvenstva i srebrom iz Beograda 2024. na 200 metara delfin – Lana će i ovoga puta biti među plivačicama koje će se s pravom naći u krugu kandidatkinja za najviši plasman.

Iza Lane su izuzetno uspješne pripreme. Proteklih godinu dana usavršavala je formu u Sjedinjenim Američkim Državama kao članica Virginia Swimming & Diving, jednog od najjačih ženskih plivačkih programa na svijetu, koji se takmiči u prestižnoj NCAA ligi. Rad u vrhunskom okruženju, svakodnevni treninzi s najboljim plivačicama svijeta i nastupi na najjačim univerzitetskim takmičenjima dodatno su podigli nivo njene forme pred najvažniji dio sezone.

Iako ima tek 20 godina, Lana Pudar je već najuspješnija plivačica u istoriji Bosne i Hercegovine. Osvajačica je medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava, dvostruka olimpijka Bosne i Hercegovine te dvostruka šampionka Mediteranskih igara. Na najvećim seniorskim takmičenjima osvojila je sedam medalja – tri zlatne, jednu srebrnu i tri bronzane, čime se svrstala među najuspješnije sportistkinje koje je naša zemlja ikada imala.

Dominaciju je godinama potvrđivala i u juniorskoj konkurenciji, gdje je osvajala svjetske i evropske titule, zbog čega je njen prelazak među seniorsku elitu bio prirodan nastavak jedne izuzetne karijere.

Plivačkog kluba Orka, koji se godinama profilisao kao najuspješniji plivački kolektiv u Bosni i Hercegovini i jedan od najuspješnijih u region, pored Lane Pudar, u Parizu će imati I još jednu predstavnicu iskusnu hrvatsku reprezentativku Amina Kajtaz, što još jednom potvrđuje kvalitet rada mostarskog kluba.

“Evropsko prvenstvo u Parizu biće prvi veliki ispit ovog ljeta, na koji Lana Pudar ovoga puta dolazi sa znatno više iskustva, zrelosti i samopouzdanja nego ranije. Upravo zato, sportska javnost u Bosni i Hercegovini s velikim optimizmom očekuje njen nastup, vjerujući da će još jednom biti dostojan predstavnik države i potvrditi da joj je mjesto u samom vrhu evropskog i svjetskog plivanja”, saopšteno je iz Plivačkog kluba ORKA.