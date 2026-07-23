Za dva mjeseca u prevrtanju traktora u bh. entitetu RS poginulo šest osoba

Bh. entitet Republiku Srpsku u posljednjih nešto više od dva mjeseca potresa zabrinjavajući niz teških nesreća u kojima su život izgubili vozači traktora.

U periodu od početka maja do kraja jula, u najmanje šest odvojenih nesreća izazvanih prevrtanjem traktora smrtno je stradalo šest osoba, što ukazuje na ozbiljan problem.

Prva tragedija zabilježena je početkom maja u banjalučkom naselju Debeljaci, gdje je muškarac poginuo nakon prevrtanja traktora.

Novi smrtni slučaj dogodio se 31. maja, kada je na lokalnom putu u mjestu Baraći, kod Mrkonjić Grada, život izgubio vozač traktora S. Z. iz Mrkonjić Grada nakon prevrtanja vozila.

Samo dvije sedmice kasnije, 16. juna, u mjestu Donja Slabinja na području Bosanske Dubice, još jedna osoba poginula je usljed prevrtanja traktora.

Već 20. juna uslijedila je nova tragedija. U mjestu Trnovac kod Gradiške, nakon prevrtanja traktora, smrtno je stradao M. M. iz Kozarske Dubice.

Tri dana kasnije, 23. juna, tokom sječe stabala na planini Lisina, u opštini Mrkonjić Grad, u prevrtanju traktora poginuo je A. K. iz Šipova.

Posljednja u nizu nesreća dogodila se u mjestu Babići kod Kozarca, gdje je muškarac R. D. iz Prijedora zadobio teške povrede prilikom prevrtanja traktora, nakon čega je preminuo u prijedorskoj bolnici. Nesreća se dogodila sinoć oko 21.45 sati, a okolnosti zbog kojih je došlo do prevrtanja traktora još se utvrđuju.