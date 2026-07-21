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“Ne volim te Alija” i fotografije ratnih zločinaca u Bajinoj Bašti (VIDEO)

“Ne volim te Alija” i fotografije ratnih zločinaca u Bajinoj Bašti (VIDEO)

Ovogodišnje izdanje Drinske regate, najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji, ostalo je u sjeni ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajinoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka.

Šokantni videozapis koji je prvo osvanuo na platformi TikTok, a potom se masovno proširio i mrežom X, prikazuje grupe ljudi na čamcima kako u zanosu pjevaju uvrjedljivu pjesmu “Ne volim te Alija”. Uz takav muzički izbor, na plovilima su bile istaknute i fotografije presuđenih ratnih zločinaca.

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Dodatnu težinu ovom skandalu daje geografski i vremenski kontekst. Bajina Bašta smještena je tik uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, u neposrednom susjedstvu Bratunca i šireg srebreničkog područja. Čitav incident odigrao se u danima kada se svijet prisjećao žrtava i kada je obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, zbog čega su ovakve provokacije uz samu Drinu naišle na žestoke osude javnosti.

Sami snimci zabilježeni su tokom završnice manifestacije, 18. i 19. jula. S obzirom na to da iza organizacije Regate zvanično stoje lokalna Turistička organizacija “Tara-Drina”, Općina Bajina Bašta te Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, izostanak bilo kakve osude ili reakcije državnih i lokalnih struktura iznova otvara pitanje tolerisanja govora mržnje i izostanka suočavanja s ratnom prošlošću.

Ovogodišnje izdanje Drinske regate, najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji, ostalo je u sjeni ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajinoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka.

Šokantni videozapis koji je prvo osvanuo na platformi TikTok, a potom se masovno proširio i mrežom X, prikazuje grupe ljudi na čamcima kako u zanosu pjevaju uvrjedljivu pjesmu “Ne volim te Alija”. Uz takav muzički izbor, na plovilima su bile istaknute i fotografije presuđenih ratnih zločinaca.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 21.07.2026
Pogledajte kako teku radovi na jednoj od najzahtjevnijih dionica na koridoru Vc (VIDEO)
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Zenica 16.07.2026
Održana tribina u Islamskom centru Sultan Ahmed u Zenici o logoru Trnopolje

Dodatnu težinu ovom skandalu daje geografski i vremenski kontekst. Bajina Bašta smještena je tik uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, u neposrednom susjedstvu Bratunca i šireg srebreničkog područja. Čitav incident odigrao se u danima kada se svijet prisjećao žrtava i kada je obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, zbog čega su ovakve provokacije uz samu Drinu naišle na žestoke osude javnosti.

Sami snimci zabilježeni su tokom završnice manifestacije, 18. i 19. jula. S obzirom na to da iza organizacije Regate zvanično stoje lokalna Turistička organizacija “Tara-Drina”, Općina Bajina Bašta te Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, izostanak bilo kakve osude ili reakcije državnih i lokalnih struktura iznova otvara pitanje tolerisanja govora mržnje i izostanka suočavanja s ratnom prošlošću.

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IzvorZenit.ba

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