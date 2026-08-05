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Podignuta optužnica protiv zaposlenika Suda BiH koji je prisvojio skoro 200.000 KM

Podignuta optužnica protiv zaposlenika Suda BiH koji je prisvojio skoro 200.000 KM

Sud BiH
Sud BiH

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Seada Bublina, rođenog 1994. godine u Sarajevu, državljanina BiH, koji se nalazi u pritvoru.

Optuženi se tereti da je od početka 2024. godine pa sve do 14.04.2026. godine, obavljajući poslove Referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, nezakonito iz više krivičnih predmeta prisvajao novac u različitim valutama u ukupnom iznosu od 196.729,59 KM koji je bio pohranjen u KDP-u Suda BiH, za koji iznos je ujedno pričinio štetu Sudu BiH.

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Tereti se i da je tokom 2024. godine u dva navrata krivotvorio isprave sa ciljem da prikrije prisvajanje tog novca.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. KZ BiH, te krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. KZ F BiH, navode iz Tužilaštva BiH.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Seada Bublina, rođenog 1994. godine u Sarajevu, državljanina BiH, koji se nalazi u pritvoru.

Optuženi se tereti da je od početka 2024. godine pa sve do 14.04.2026. godine, obavljajući poslove Referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, nezakonito iz više krivičnih predmeta prisvajao novac u različitim valutama u ukupnom iznosu od 196.729,59 KM koji je bio pohranjen u KDP-u Suda BiH, za koji iznos je ujedno pričinio štetu Sudu BiH.

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Tereti se i da je tokom 2024. godine u dva navrata krivotvorio isprave sa ciljem da prikrije prisvajanje tog novca.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. KZ BiH, te krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. KZ F BiH, navode iz Tužilaštva BiH.

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IzvorZenit.ba

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