Podignuta optužnica protiv zaposlenika Suda BiH koji je prisvojio skoro 200.000 KM

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Seada Bublina, rođenog 1994. godine u Sarajevu, državljanina BiH, koji se nalazi u pritvoru.

Optuženi se tereti da je od početka 2024. godine pa sve do 14.04.2026. godine, obavljajući poslove Referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, nezakonito iz više krivičnih predmeta prisvajao novac u različitim valutama u ukupnom iznosu od 196.729,59 KM koji je bio pohranjen u KDP-u Suda BiH, za koji iznos je ujedno pričinio štetu Sudu BiH.

Tereti se i da je tokom 2024. godine u dva navrata krivotvorio isprave sa ciljem da prikrije prisvajanje tog novca.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. KZ BiH, te krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. KZ F BiH, navode iz Tužilaštva BiH.