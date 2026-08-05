Podignuta optužnica protiv zaposlenika Suda BiH koji je prisvojio skoro 200.000 KM
Podignuta optužnica protiv zaposlenika Suda BiH koji je prisvojio skoro 200.000 KM
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Seada Bublina, rođenog 1994. godine u Sarajevu, državljanina BiH, koji se nalazi u pritvoru.
Optuženi se tereti da je od početka 2024. godine pa sve do 14.04.2026. godine, obavljajući poslove Referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, nezakonito iz više krivičnih predmeta prisvajao novac u različitim valutama u ukupnom iznosu od 196.729,59 KM koji je bio pohranjen u KDP-u Suda BiH, za koji iznos je ujedno pričinio štetu Sudu BiH.
Tereti se i da je tokom 2024. godine u dva navrata krivotvorio isprave sa ciljem da prikrije prisvajanje tog novca.
Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. KZ BiH, te krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. KZ F BiH, navode iz Tužilaštva BiH.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Seada Bublina, rođenog 1994. godine u Sarajevu, državljanina BiH, koji se nalazi u pritvoru.
Optuženi se tereti da je od početka 2024. godine pa sve do 14.04.2026. godine, obavljajući poslove Referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, nezakonito iz više krivičnih predmeta prisvajao novac u različitim valutama u ukupnom iznosu od 196.729,59 KM koji je bio pohranjen u KDP-u Suda BiH, za koji iznos je ujedno pričinio štetu Sudu BiH.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.