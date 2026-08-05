Koji radnici u BiH će u avgustu dobiti 750, a koji 1.200 KM?

Isplata retroaktivne razlike u osnovici za plate službenicima u institucijama BiH počinje danas zajedno sa julskom platom za 2026. godinu.

Ovo je za RTRS potvrdio šef kabineta ministra finansija BiH Milenko Majstorović.

“Retroaktivna isplata razlike u osnovici podrazumijeva razliku u osnovici između 630 i 690 KM za period januara 2026. godine do kraja jula 2026. godine. U pitanju isplata za nešto više od 21 hiljade zaposlenih, koja se ne odnosi na imenovana lica, već se odnosi na radnika i na državne službenike i zaposlenike. Sredstva su upotpunosti obezbjeđena, to je, ministar Amidžić već obavjestio javnost da je u pitanju nešto više od 125 miliona KM i isplata tih sredstva započinje danas. Odnosno, isplata će biti izvršena sa julskom platom za 2026. godinu”, rekao je.

Ističe da će se razlika isplaćivati jednakom dinamikom kao i plata.

“Kada se radi o iznosima, zaposleni koji su sa visokom stručnom spremom, dobiće prosječan iznos od 1.200 KM, a kada se radi o srednjoj sručnoj spremi, to je prosječan iznos od nekih 750 KM. Govorimo o prosjeku, iz prostog razloga što svi naši zaposleni znaju da se plate razlikuju. Što se tiče dinamike plaćanja, Ministarstvo finansija i trezora je praktično radilo 24 časa poslednjih dana i mi, umjesto da vršimo ovu isplatu krajem avgusta, odnosno 28. avgusta, kako nam je neki rok, mi ćemo ovu isplatu, početi i završiti u prvim danima avgusta, odnosno u prvih desetak dana”, dodaje on.

Pored ove isplate, bit će isplaćen i uvećani regres koji iznosi 690 KM, a koji će takođe biti isplaćen zajedno sa ovim iznosom.

“Ono što smatramo jako bitnim da istaknemo ovdje, jeste da je ovo uvećanje plata finansirano domaćinskim poslovanjem, racionalizacijom, iz vlastitih prihoda, a što se tiče zajedničnih institucija u BiH, nije bilo povećanja u odnosu na prihod od indirektnih poreza, naše učešće tim prihodima je potpono isto od 2023. godine, drugim riječima, nijedna KM nije bila potrebna u odnosu na RS, pa i FBiH”, zaključio je Majstorović.