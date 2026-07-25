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Evropska unija odobrila 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za Bosnu i Hercegovinu

Evropska unija odobrila 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za Bosnu i Hercegovinu

EU BiH
Foto: Ilustracija

Bosna i Hercegovina dobit će 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije nakon što je Predsjedništvo BiH ratificiralo IPA paket za period 2025–2027. godine.

Ova sredstva namijenjena su podršci procesu usklađivanja Bosne i Hercegovine s evropskim standardima, a bit će usmjerena na projekte ekonomskog razvoja, jačanje institucija i provedbu ključnih reformi.

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Evropska unija još jednom je potvrdila svoju ulogu najdosljednijeg partnera Bosne i Hercegovine, nastavljajući pružati finansijsku i tehničku podršku na putu zemlje ka evropskim integracijama.

IPA fondovi predstavljaju važan instrument pomoći državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, s ciljem unapređenja reformskih procesa i održivog razvoja.

Bosna i Hercegovina dobit će 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije nakon što je Predsjedništvo BiH ratificiralo IPA paket za period 2025–2027. godine.

Ova sredstva namijenjena su podršci procesu usklađivanja Bosne i Hercegovine s evropskim standardima, a bit će usmjerena na projekte ekonomskog razvoja, jačanje institucija i provedbu ključnih reformi.

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Evropska unija još jednom je potvrdila svoju ulogu najdosljednijeg partnera Bosne i Hercegovine, nastavljajući pružati finansijsku i tehničku podršku na putu zemlje ka evropskim integracijama.

IPA fondovi predstavljaju važan instrument pomoći državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, s ciljem unapređenja reformskih procesa i održivog razvoja.

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IzvorKlix.ba

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