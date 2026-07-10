Ni ove godine 11. juli neće biti dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti.

Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda.

Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je osam glasova, dok dva člana (ministri iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske) nisu iskoristila mogućnost glasanja.

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