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Ni ove godine 11. juli neće biti dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini

Ni ove godine 11. juli neće biti dan žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini

Vijeće Ministara BiH
Foto: Arhiv

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti.

Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

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Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda.

Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je osam glasova, dok dva člana (ministri iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske) nisu iskoristila mogućnost glasanja.

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Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti.

Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Tužilaštvo ZDK Opcinski sud Zenica
Zeničko-dobojski kanton 10.07.2026
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Više od 200 učesnika stiže na jubilarni airsoft susret “Dark Horizon 2026” u Zenici (VIDEO)

Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda.

Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je osam glasova, dok dva člana (ministri iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske) nisu iskoristila mogućnost glasanja.

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IzvorZenit.ba

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