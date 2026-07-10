U Potočarima sve spremno za kolektivnu dženazu i ukop deset žrtava genocida

Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka deset žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima.
Članovi porodica i preživjeli okupljaju se u Potočarima, gdje će biti obavljen posljednji ispraćaj na vječni počinak njihovih najmilijih. I ove kao i prethodnih godina, konačan smiraj će naći sin pored oca, brat uz brata, rođak uz rođaka.
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Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim dvadesetim godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica.
Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova…
Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.
Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu.
Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka deset žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima.
Članovi porodica i preživjeli okupljaju se u Potočarima, gdje će biti obavljen posljednji ispraćaj na vječni počinak njihovih najmilijih. I ove kao i prethodnih godina, konačan smiraj će naći sin pored oca, brat uz brata, rođak uz rođaka.
Preporučeno
Pročitajte i ovo
Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim dvadesetim godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica.
Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova…
Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.
Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu.