U Potočarima sve spremno za kolektivnu dženazu i ukop deset žrtava genocida

Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka deset žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima.

Članovi porodica i preživjeli okupljaju se u Potočarima, gdje će biti obavljen posljednji ispraćaj na vječni počinak njihovih najmilijih. I ove kao i prethodnih godina, konačan smiraj će naći sin pored oca, brat uz brata, rođak uz rođaka.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim dvadesetim godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica.

Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova…

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.

Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu.