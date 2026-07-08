Hiljade učesnika Marša mira odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici

Više od šest hiljada učesnika iz Bosne i Hercegovine, država regiona i svijeta krenulo je iz Nezuka na Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i čuva istina o događajima iz jula 1995. godine.

Nakon okupljanja i prigodnog programa, kolona je krenula prema Potočarima, gdje bi učesnici trebali stići 10. jula u poslijepodnevnim satima.

Tokom tri dana učesnici Marša mira će prepješačiti više od 100 kilometara, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg “puta spasa”.

Predsjednik Pododbora za organizaciju Marša mira Suljo Čakanović kazao je da je za ovogodišnji pohod prijavljeno više od 6.300 učesnika, istakavši da će konačan broj biti i veći. On je naglasio kako ga posebno raduje veliki broj mladih osoba i djece u ovogodišnjem Maršu mira, te zahvalio svim organizovanim grupama i pojedincima koji godinama učestvuju u ovom pohodu.

Marš mira tradicionalno se organizuje u okviru programa obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici i svake godine okuplja hiljade ljudi koji svojim učešćem odaju počast ubijenim žrtvama i šalju poruku da se istina, pravda i kultura sjećanja moraju čuvati za buduće generacije.

U subotu, 11. jula, bit će obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. U Memorijalnom centru Potočari bit će klanjana kolektivna dženaza i ukopano deset identificiranih žrtava genocida, koje će nakon više od tri decenije pronaći konačni smiraj.